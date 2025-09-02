大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間1日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦い5-4で勝利した。この試合では8回に登板したタナー・スコット投手がまたも背信投球を見せたが、本人も現状に苛立ちを募らせているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同戦のスコットは2死まではすんなり奪ったが、そこから連打を浴び一、三塁のピンチを招くと、コービン・キャロル外野手に同点の29号3ランを被弾。試合終了時点で50試合、1勝2敗8ホールド20セーブ、防御率4.44という投球成績となっている。

同メディアは「今季の彼にとって、ホームランを打たれることは大きな課題となっている。今季許した9本のホームラン、9イニング当たり1.66本のホームランは、どちらもキャリアワースト記録となっている」としつつ、「本当にイライラする。特にあのような状況では、ボールが球場から出て行くのは絶対に見たくない。とにかくピッチに出て、この状況を修正するしかない」というスコットのコメントを紹介。

続けて、「今季のスコットは全体的にストライクゾーンへの投球回数を増やしている。打者はストライクゾーンへの投球に対してやや高い割合でスイングし、コンタクト率は約6%上昇している。彼の制球力はキャリア全体と比較すると向上しているが、打者がその安定性を逆手に取っているので、実際には不利になっている」と指摘している。

【関連記事】

【了】