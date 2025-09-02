マルセイユは2日、デンマーク代表MFマット・オライリーとモロッコ代表DFナイフ・アゲルドを獲得を発表した。

オライリーは買取オプションなしのレンタル移籍で加入し、アゲルドは移籍金2300万ユーロ（約39億円）での完全移籍となる。

マルセイユは移籍市場最終日に精力的な補強を敢行。フランス代表MFアドリアン・ラビオをミランへ放出する一方で、インテルから同代表DFバンジャマン・パヴァールをレンタルで獲得。さらにプレミアリーグからオライリーとアゲルドを迎え入れ、打倒パリ・サンジェルマン（PSG）を目指す陣容を整えた。

現在24歳のオライリーはフルアムの下部組織出身で、MKドンズを経て、2022年1月にセルティックに加入。同クラブでは主力選手として活躍し、公式戦124試合の出場で27ゴール35アシストを記録した。2024年夏にはブライトンへステップアップを果たしたが、負傷の影響でシーズン序盤戦は欠場していた。



1996年3月30日生まれで現在29歳のアゲルドは、母国でプロキャリアをスタートさせた後、ディジョンとレンヌを経て2022年夏にウェストハムへ完全移籍。昨シーズンはレアル・ソシエダにレンタルで加入し、公式戦36試合に出場している。