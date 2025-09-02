【葉山 観光スポットレポ】森戸大明神 - 伝統を守り、時代を読む。禰…

地元では「森戸神社」と呼ばれ親しまれているこの神社に、近年多くの観光客が訪れるようになりました。週末ともなれば国内外から参拝者が押し寄せます。単なるパワースポットブームの影響でしょうか？

葉山で生まれ育ち、お宮参りから七五三、子どもの頃の遊び場、大人になってからの散歩コースまで、人生のあらゆる場面でこの場所と関わってきた私には、その変化の背景に別の理由があるように思えます。

今回は、その変革の秘密に迫るべく、森戸大明神の禰宜（ねぎ）・守屋隆広氏にお話を伺いました。※禰宜（ねぎ）：神職（神社に奉仕する人）の職名の一つ

森戸大明神の歴史

森戸大明神は、創建からまもなく850年を迎える長い歴史を持つ神社です。

始まりは1180年。源頼朝公が信奉する三嶋明神の御分霊を、鎌倉に近いこの葉山の地にお迎えし、感謝の祈りを捧げたことに遡ります。

以来、歴代の将軍や天皇陛下も訪れる由緒正しき神社で、葉山の総鎮守として信仰されてきました。江戸時代に編纂された相模国の地誌に基づき天保12年に完成した「新編相模国風土記稿」や、葉山町の町制施行100周年の記念本にも、この場所や神社の歴史が記されていますので詳しい歴史をお知りになりたい方は図書館などで調べてみてください。

過去の絵葉書や資料をお見せいただきましたのでご紹介いたします。

現代における神職

神職の資格は「階位」と呼ばれ、神社本庁が定めた学位と実務基準を満たせば取得できます。戦後は、女性も神職に就くことが可能で、必ずしもその神社の家系でなくても奉仕でき、森戸大明神では女性神職が多く活躍されていました。

ただし、現在の日本では、神社本庁傘下の神社は約88,000社に対し、神職は約22,000人。圧倒的な人手不足で、一人で複数神社を掛け持ちする神職も珍しくない状態。特に夏、秋のお祭りシーズンは、毎週のようにお祭り奉仕を行う神主が多く、森戸大明神の神主も森戸だけでなく町内数カ所の神社を兼務されています。

森戸大明神の宮司と禰宜

葉山に長く住んでいる方なら、かつて森戸大明神の宮司が葉山町長を長く務められたことを記憶されている方も多いのではないでしょうか？現在も森戸大明神の宮司である守屋大光氏は1993年から4期という長い期間、葉山町長として務められました。

そして今回お話を伺った禰宜の守屋隆広氏、私はてっきり宮司のご子息だと思っていたのですが、宮司のお嬢様のご主人。つまりお婿さんだそうで、なんと大学卒業後勤務した会社でお嬢様に出会い、結婚を機に神学を学び神主となられたという経歴の持ち主なのです。

歴史を守りながらも改革を進めてきた18年

禰宜の守屋氏が森戸大明神でご奉仕を始めたのは今から18年前。

当時の森戸神社は参拝者も少なく、一般企業で時間に追われてきた守屋氏には初めての「仕事中にやることがない」状況に直面されました。

そこで、もともと働き者だった守屋氏は「最初は何をしたら良いかわからなかったのでとにかく隅々まで掃除をしていました」と振り返ります。参道はもちろんのこと、人目につかない奥の奥まで、徹底的に掃除をした日々を過ごすうちに、いつの日からかふらっと訪れた参拝者の方が「ここは綺麗で気持ちの良い神社ですね！」と喜んでくれたり、気に入って何度も足を運んでくれるようになり、徐々に参拝者が増えていきました。

また、それまでは神社側からは案内を出さず「待ち」の体制であった状態から徐々に「発信」を始めました。

例えば、この森戸大明神では水天宮を祀っていることから、ある日「戌の日」についての案内チラシを作り境内に貼り出したところ、戌の日の祈祷を希望する方が増えたり、参道の片隅に古くから祀られてきた「子宝の石」についての案内を掲示すると、雑誌からの取材が入り「子宝の石」についての特集が組まれ、日本全国からたくさんの人が訪れるようになりました。

更に、今は神社にホームページがあるのは珍しくはないですが、森戸大明神が初めてホームページを作った当時は、県内の神社でホームページを作っているのは他に5社ほどだったそう。

また、SNSもかなり早い段階から取り組まれており、今や2万人のフォロワーを抱える人気アカウントとなった森戸大明神（森戸神社）【公式】Instagramも、まだ神社のアカウントが少なかった2017年から、守屋氏の奥様がコツコツと投稿を続けてきました。

歴史を守るために力を入れていること

ホームページやSNSなど新しいことにも取り組む守屋氏ですが、長年地域と一緒に歩んできた神社の歴史も非常に大切にされ、歴史や伝統を守っています。

例えば、1955年ごろまで、この神社では相撲が行われていました。浅香光代さんを招いた大衆演芸の催しもあり、町の楽しみだったそうです。

そんな折の逸話が残っています。酒樽を載せた樽神輿を担いで海を渡り、名島まで往復したのち、宮入りしようとしましたが、海水を吸った樽は重くてびくともしません。そこへ力士が現れてひょいと持ち上げて宮入り。「さすがお相撲さん！」と大いに沸いたと伝わります。

そんな町民の楽しみだった娯楽イベントである相撲を何かの形で復活できないかと考えて始めたイベントが赤ちゃんの卒業式と言われる「泣き相撲」です。元気な赤ちゃんたちと大学の相撲部員やOBなどが土俵に上がる相撲行事で、参加する人も見学する人も楽しめます。2025年は9月21日、森戸大明神の境内で開催されます。

また、鎌倉神楽（湯立神楽）という南関東最古の神楽も守屋氏が継承し、毎年行っています。2025年も9月8日「湯立神楽」を森戸大明神の境内で行います。

守屋氏は森戸神社のみならず、鎌倉、葉山、横須賀の他の神社でもこの神楽の復活や継承に力を入れ、独特な飾りの準備や当日の執り行いなど全てを伝えることに力を注いでいます。

地域とのコミュニティとしての神社の役割

森戸大明神は葉山郷総鎮守として、地域コミュニティの中心的な役割も担っていました。

現在でもこの葉山の人々としっかりと繋がり、このコミュニティを大切に守っていくために守屋氏は奮闘されています。

例えば例祭の神賑行事を海の家オアシスの皆さんにお願いし、葉山らしいお祭りを演出したり、地域の方や小中学生と共に食品ロスの視点から皇室ゆかりの夏みかんの皮を使った「夏みかん塩」の頒布を行ったり、地域の仲間と葉山ビーチキャンドルなど様々な催事の企画協力をしたりと地域振興にも力を入れておられます。また、神奈川県神道青年会（４０歳以下の県内神職の集まり）会長も過去に務められ、地域における神社の在り方などについても、仲間と共に考え、情報を交換し、そこで学んだことを地域振興や神社界発展に寄与するための行動されています。

さいごに

かつての神社では「言挙げせず」として他の宗教のように説法や布教活動をしないという風習がありましたが、これからは「言葉で伝えていく」ことも必要があると感じていらっしゃるそうです。

ここは信仰の地であり、神様に手を合わせる場所であるということ。その神聖な場所を氏子さんからお預かりし、お守りしているということを忘れずに、しっかりとこれまでの歴史や大切な芯を守りながらも時代に合わせた枝葉を広げていくのが自分の役目だ、とおっしゃっていました。

歴史ある神社を守りながら、現代のニーズにも応える守屋氏。その姿からは、情熱と力強さが伝わってきました。

お忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございました。

森戸大明神

アクセス

JR横須賀線「逗子駅」、京浜急行「逗子・葉山駅」から京浜急行バス 海岸回り・葉山一色行き「森戸神社」バス停下車すぐ

住所：神奈川県三浦郡葉山町堀内1025

駐車場：あり