今日の運勢占い9月3日（水）12星座占いランキング第1位は山羊座（やぎ座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年9月3日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月3日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？やる気があって、イメージしたものをテキパキと実行できちゃうようです。周りもあなたのモチベーションの高さに感化されることでしょう。恋愛にも前向きになれるので、気になる人に話しかけてみると◎今日は集中力がアップしているため、手間がかかることでもコツコツと楽しめるようです。趣味として裁縫や編み物を始めてみるのも良いでしょう。自分の世界観を拡げていけると心も豊かに。何度も上手くいかなかったことが、ようやく達成できそう。これまで頑張ってきたことなどが、頭のなかに巡るようです。喜びは家族や親友と分かち合うと◎ おいしい食事など振る舞うのもアリ。非日常的な空間や華やかな場所にでかけると運気アップに。心が惹かれるものを表現してみるのも良いでしょう。でかけた先で、家族や恋人にちょっとしたプレゼントを買うと◎仲の良い異性とコミュニケーションを取ってみると◎ 普段考えていることや悩みなど、ぶっちゃけてみると良いアドバイスがもらえるかも。自分とは違う価値観に触れるとなんだか爽快な気分になれそう。自由気ままに過ごすほうが上手くいきそうな日。用事はたくさん入れずに、余裕を持たせておくと良いでしょう。趣味を思いきり楽しんだり、運動で汗を流したりなどリフレッシュできることをおこなってみて。急ぎの仕事や今日中に終わらせるタスクを、どんどんこなすようにしましょう。ちょっと大変なものがあれば、周りに声をかけてみるのも大事。みんなで協力すれば、早めに終わることでしょう。自分と他人の金銭感覚にびっくりするなど、価値観の違いにギャップを感じる場合がありそう。思わず口出ししたくなるかもしれませんが、相手の意見や気持ちを尊重してあげると良いかも。気分がコロコロと変わりそうですが、逆にそれをうまく活かして仕事をこなしてみると良いかも。気分に合わせて、部屋の模様替えをするのも◎ 仕事部屋を整理すれば集中力もアップ！今日は、自分のペースでのんびり過ごせると良いでしょう。用事などが多い場合は、割り切って早めに済ませてしまうと◎ 帰宅後は、お気に入りのラジオや音楽を聴いて自分の世界に没頭してみて。誰かと意見が食い違ったとしても、あまり落ち込まないようにしましょう。ちょっと離れてひと休憩するのもアリ。気分が入れ替わったら、集中しておこなえる作業などをすると良いでしょう。身体の声に耳を傾けるようにしましょう。眠気を感じる場合は、昼寝がおすすめ。少し目を瞑ってリラックスするだけでも良いでしょう。好きな動画を観ながらストレッチなどをするのも◎短期目標を作るなど、日常生活のなかにちょっとした「刺激」を設けると良いでしょう。少し先に小旅行を計画してみるのも◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。