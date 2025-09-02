こもり校長＆アンジー教頭が激論！ 子どもの頃から「キャラ変わった？ 変わらない？」大人になって変化した部分とは

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。今回のテーマは、「小学生の頃の自分と今の自分、キャラ変わった or 基本は変わらない…どっち？」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）のトークも紹介します。こもり校長：これ、難しいな。基本は変わらないかな。家ではすごくおしゃべりだけど、外に出るとすごくおとなしくなる“内弁慶”なところとか、知らない人にはすぐ近づけないところとか、そういう根本の部分は変わらない。もちろん、年を重ねて幅は広がったけどね。アンジー教頭：私は、基本は変わらない……かな？こもり校長：いやいや、キャラ変わったでしょ！ 小学校のときより、もっとオープンだったと思うけど。アンジー教頭：なんで小学生の頃の私を知ったように言うのさ（笑）！ むしろ、大人になってからオープンになりきれない瞬間が出てきちゃったんだよね。こもり校長：それ、変わってるじゃないか！ でも、変わってないと思うんだよな……。――投票結果は……●キャラ変わった 57.4％●基本は変わらない 42.6％こもり校長： 変わらない部分もありつつ、変わった部分もありつつ、という感じだね。アンジー教頭： でも「幅が広がった」っていうのは、本当にそう思う！――あなたは小学生の頃と今でキャラは変わりましたか？＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info