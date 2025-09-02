こっちのけんと「僕も自分に変な名前をつけちゃったなって、ほぼ毎日思うんですよ」Z世代ラッパー#KTCHANとアーティスト名について語り合う

こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間（THE MOMENT）」を探ります。

8月15日（金）と22日（金）の放送では、ラッパー／アーティストの#KTCHAN（ケイティーちゃん）がゲストに登場。ここでは、22日の放送の模様をお届けします。アーティスト名の変遷について語ってくれました。

2004年生まれ、神奈川県横浜市出身の#KTCHAN。2022年、「高校生RAP選手権」でフリースタイルRAPデビュー。一気に注目を集め、2023年には「Yahoo!検索大賞2023」ネクストブレイク部門に選出。2024年には「戦極MCBATTLE」女性初のBEST4進出。自身初のワンマンライブを20歳の誕生日に開催。2025年1月には、シングル「距離ガール」でメジャーデビュー。4月には初の東名阪ツアー「#KTCHAN LIVEHOUSE TOUR ”ワンチャン”」を完遂。現在注目の次世代アーティストです。

◆名前が変わっていった経緯を説明

こっちのけんと：#KTCHANは初期から名前がだいぶ変化してますよね？

#KTCHAN：そうですね。地味に変わり続けています（笑）。

こっちのけんと：最初は「KT」、そのあとにハッシュタグがついて「#KTちゃん」で、最終的に全部ローマ字で「#KTCHAN」になったんですよね。これはどういう変化だったんですか？

#KTCHAN：もともと下の名前が「KT」みたいな感じだったんです。名前をどうしようかって考えたときに、ラッパーだしアーティストとしての名前でKTにしようと思ったんですね。だけど、戦っていくなかで「TKda黒ぶち（ティーケーダ・クロブチ）」さんというラッパーの方がいて、名前が紛らわしいじゃないですか。

こっちのけんと：たしかに！

#KTCHAN：で、一度MCBATTLEで戦ったことがあったんですけど、そのときに「負けたほうが名前を変えませんか？」と自分から言ったんですよ。

こっちのけんと：え～（笑）！

#KTCHAN：そうしたら負けちゃって（笑）。それでじゃあ、名前変えるかってなって、ハッシュタグをつけて、ひらがなの「ちゃん」を足して「#KTちゃん」になったんです。そこからメジャーデビューのタイミングで、今のアルファベット表記「#KTCHAN」にしました。

こっちのけんと：よりアーティストとして戦っていくぞ、みたいな決意が名前の変化に込められてるんですね。

#KTCHAN：そうですね。

こっちのけんと：すごいですね。僕も自分に変な名前をつけちゃったなって、ほぼ毎日思うんですよ。

#KTCHAN：来年とか「どっちのけんと」とかになったりしないですか（笑）？

こっちのけんと：全然ありえる気がします（笑）。

