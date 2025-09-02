Jeff Satur、タイのスターが明かす「歌の原点」──X Japanに憧れ、米津玄師を歌った理由

タイが誇るスーパースター、ジェフ・サター（Jeff Satur）が、ついにサマーソニックで日本初パフォーマンスを果たした。8月17日の東京公演では、MUSIC AWARDS JAPAN 2025で特別賞に輝いた「ซ่อน(ไม่)หา (Ghost)」をはじめとする全10曲を披露。「Why Don't You Stay」ではシンガロングが巻き起こり、続く日本語曲のサプライズカバーで会場は大歓声に包まれた。最新アルバム『Space Shuttle No.8』の日本限定パッケージをリリースし、今後ますます注目されるであろう彼を出番直前にキャッチ。会場でインタビューを実施した。

X Japanに憧れ、米津玄師を歌った理由

ー今回が日本での初パフォーマンスとなります。前日の土曜に大阪公演を終えたばかりですが、日本でのステージでこだわったポイントを教えてください。

ジェフ：日本の観客の皆さんに響くだろうと思う楽曲を、タイ語詞と英語詞の両方から選びました。それに加えて、どうしても皆さんが普段話されている言葉で歌いたいと思い、特別に1曲、米津玄師さんの「Lemon」も用意しました。日本の皆さんへの贈り物のような気持ちで歌わせていただきました。

ーあなたの曲を聴くと、深みのある声に惹き込まれてしまいます。歌手として自分の歌についてこだわっていることを教えてください。

ジェフ：子どもの頃から、いろいろな音楽を聴くことが大好きでした。たとえばX Japanのようなハイトーン・ボーカル、Toshlさんや YOSHIKIさんといったアーティストに魅了されてきましたし、同時にアングラやスリップノットのようなミドルレンジの力強いサウンドにも惹かれていました。さらにR&Bも大好きで、ブライアン・マックナイト、マライア・キャリー、ビヨンセといったアーティストの歌声にも強く影響を受けました。そうしたロックの高音域の力強さと、R&Bの柔らかく繊細な響き、その両方を自分の中に持つことができて、とてもハッピーだと感じています。それが今の自分の歌のスタイルにつながっているのだと思います。

歌手を志したきっかけ、タイと日本の音楽交流

ーそもそも、どうして歌手になろうと思ったのでしょう？

ジェフ：子どもの頃、最初に学んだ楽器はドラムで、その後はベースやキーボードも演奏していました。ただ、幼い頃からロックをたくさん聴いていて、友人たちとバンドを組もうとしたときにボーカルがいなかったんです。そこで、自分が歌う役を引き受けて、同時にギターも演奏するようになりました。それが歌うことを始めたきっかけです。

ー当時憧れたボーカリストは？

ジェフ：やっぱりToshlさん。あとはアダム・ランバート、フレディ・マーキュリー、ブライアン・マックナイト、マライア・キャリー、そしてマイケル・ジャクソンですね。

ーご自身のスタイルを確立するまでには、どういった試行錯誤があったのでしょう？

ジェフ：自分でもどうやって今のスタイルにたどり着いたのかはっきりとは分かりません。いろいろな場所や記憶が影響しているからだと思います。たとえば、子どもの頃に親しい人がラオスの音楽をよく聴かせてくれて、そのサウンドは自分の故郷である北部の音楽と似ている部分がありました。そうした経験や記憶が自然と混ざり合って、自分の曲には独特の音やタイトな響きが生まれているのだと思います。

ー来週末にはバンコクでもサマーソニックが開催されます（※現在は終了）。あなたも出演されるわけですが、タイと日本の音楽交流についてはどんな可能性を感じていますか？

ジェフ：とても光栄なことだと思っています。私は子どもの頃から日本の芸術や文化が大好きで、これまでにも6〜7回ほど日本を訪れてきました。本当に日本のことを愛しているんです。タイと日本、両国の間で音楽を通じた交流が生まれるのは素晴らしいことですし、その一端を担えることに感謝しています。アーティストとして、自分にできるベストを尽くしていきたいと思っています。

