大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、サンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを展開している。シーズンが佳境に入ろうとしている中、フロントは元所属投手であるアンドルー・ヒーニー投手を呼び戻したようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在34歳のヒーニーは、2022年にドジャースでプレーした経験を持つ先発左腕。今季はピッツバーグ・パイレーツに所属していたが、26登板、5勝10敗、防御率5.39と成績が今一つだったこともあり、8月下旬にメジャー40人枠から外され解雇となっていた。

同メディアは「MLBインサイダーのジョン・ヘイマン記者によると、ドジャースはヒーニーとマイナー契約を結ぶ予定だ。パイレーツは昨オフ、ヒーニーと1年525万ドルの契約を結んだ。その契約が満了間近にもかかわらず、7月31日のトレード期限時点ではヒーニーを残留させたが、最終的には苦戦を強いられている彼を夏の終わりまでに放出することを選択した」と言及。

続けて、「ドジャースがヒーニーと契約を決めたことは、熾烈な地区首位争いの中、ベテランが終盤戦を力強く支えてくれるとチームが考えていることの表れと言えるだろう。ロサンゼルスは現在、ナショナルリーグ西地区でパドレスに2ゲーム差をつけているが、レギュラーシーズン最終月でその差を広げる必要がある」と記している。

