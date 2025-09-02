千葉ロッテマリーンズ、 9月27日の日本ハム戦で地域密着型コミュニティ「…

千葉ロッテマリーンズは9月27日(土)の北海道日本ハム戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)にて、若者が趣味などでつながる新たなコミュニティ「ちば部」のキックオフイベントを開催することを発表した。

「ちば部」とは、千葉県が実施する「若者の仲間づくり支援事業」において、若者同士がスポーツやグルメなどの趣味や関心があることでつながり、自然と深い仲間ができる「部活動」のような、地域密着型のコミュニティ。

ちば部の第一弾として、この度ZOZOマリンスタジアムにて開催。イベント当日は、試合前の練習見学会やスタンドデッキでの野球観戦(ドリンク2杯＋お弁当付き)が予定されており、参加費用は一人3,000円となっている。

千葉県健康福祉部 子育て支援課 こども未来室 担当者は「『ちば部』キックオフイベントで、千葉ロッテマリーンズと連携し、若者同士の新しい出会いや繋がりを創れることに本当にワクワクしています！私自身も子どもの頃からずっと応援してきたチームなので、とても嬉しいです。人との出会いや繋がりは、かけがえのない財産になると思います。このイベントがきっかけで、県内の若者の皆さんに新しい仲間や素敵な縁が見つけられるよう願っています。ぜひ気軽に参加してください」とコメントしている。

＜ちば部キックオフイベント 「千葉ロッテマリーンズ観戦交流イベント」＞

開催日時：9月27日(土) 15時00分～

申込締切：9月7日(日) 23時59分まで

※現在応募可能。対象：千葉県内在住・在勤・在学・出身のいずれかを満たす18歳以上のどなたでも応募可能。

※当日、身分証明書をご提示いただきます。

応募方法：Mチケットオンライン (マリーンズID必須) https://m-ticket-rsv.marines.co.jp/chibabu/

募集定員：100名 (応募多数時抽選)。※当選発表は9月12日(金)にMチケットからご連絡をいたします。ご応募いただいた皆様全員にご連絡します。

その他：詳細は「ちば部」ホームページをご確認ください。

https://www.sushitop.io/6web3layer/chibabu-pref-chiba/index.html

