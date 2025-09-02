大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に故障者や不振選手が相次いでいる。日本時間1日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦では、故障明け3戦目のタナー・スコット投手が同点3ランを被弾するなど悩みは尽きないが、明るい兆しを見せる選手もいるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

評価を高めているのは、現在23歳のエドガルド・エンリケス投手。今季は故障の影響もあり6月まで登板が無かったが、7月以降は12登板、3ホールド、防御率0.00と無失点投球を続けている。

同メディアは「素晴らしいことに、ドジャースはブルペンに秘密兵器を解き放ったかもしれない。エンリケスは負傷者が続出する中、チームがブルペンで試してきた数少ない投手の一人であり、その信頼に応えて電撃的な好投を見せている。今月初めに球団記録に並ぶ時速103.3マイル（約218キロ）の速球を投げただけでなく、ここまでの12試合で無失点（WHIP 1.00）を記録している」と指摘。

続けて、「さらに恐ろしいのは、奪三振能力がまだ十分に発揮されていないという事実だ。エンリケスの奪三振率は16%強にとどまっているが、この数字は近いうちに上昇するだろう。ファームで成長を続ける中で、彼は30%を超える奪三振率をコンスタントに達成してきた。シーズン終了までにその数字に少しでも近づくことができれば、彼はプレーオフでも活用できる武器となるだろう」と記している。

