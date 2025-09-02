ウディネーゼは9月1日、ガラタサライからイタリア代表MFニコロ・ザニオーロがレンタル加入することを発表した。

レンタル期間は2026年6月30日までで、契約には買い取りオプションも付随。ウディネーゼでの背番号は「10」に決定した。なお、ザニオーロは2023－24シーズンのアストン・ヴィラ、2024－25シーズンのアタランタとフィオレンティーナに続き、3シーズン連続でガラタサライからレンタル移籍する形となった。

現在26歳のザニオーロは2017年に当時セリエBに所属していたヴィルトゥス・エンテッラでプロデビューを飾り、2018年夏にはインテルからローマへ完全移籍加入。負傷による長期離脱がありながらも、約4年半に渡って中盤の主力として活躍し、公式戦通算128試合出場24ゴール18アシストという成績を残すと、2023年1月にガラタサライへ活躍の場を移した。

ガラタサライ加入後はレンタル移籍を繰り返しており、トルコの名門での通算成績は公式戦16試合出場5ゴール2アシストに留まっている。昨シーズン前半戦はアタランタ、後半戦はフィオレンティーナでプレーし、公式戦36試合出場3ゴール3アシストという成績を残した。

ウディネーゼはザニオーロの加入に際し、クラブ公式サイトで「創造性とクオリティー、そして強さを兼ね備えたザニオーロはチームにとって大きな武器となる。同世代のイタリア人選手の中でも屈指の実力者だ。彼の地位、そして獲得に向けてクラブが勝ち抜かなければならなかった競争を考えると、クラブにとって大きな補強と言えるだろう」と綴っている。

【画像】ザニオーロがウディネーゼの新10番に！