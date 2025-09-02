北海道の東部に位置する北見市(きたみし)は、大雪山国立公園・石北(せきほく)峠からオホーツク海まで東西に110kmあり、オホーツク地域の商工業・サービス業の中核となっている、北海道で一番広い都市です。

生産量日本一の玉ねぎや白花豆、ホタテ、牡蠣、サケなどが特産品で、「ハッカのまち」としても知られており、世界生産量の70% を同市が担っていた時代もありました。

今回紹介するのは、オホーツクの“食”を楽しめる「北見秋祭～オホーツクマルシェ2025～」。今年は焼肉ブースや子どもが楽しめる催しも用意されているのだとか!

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、北見市のイベント「北見秋祭～オホーツクマルシェ2025～」の詳細と、人気の返礼品について調べてみました!

今年は「焼肉のまち北見」のPRブースも! 「北見秋祭～オホーツクマルシェ2025～」について

北見秋祭～オホーツクマルシェ2025～

・開催日時：令和7年10月3日(金)17：00～20：00、4日(土)10：00～20：00、5日(日)10：00～17：00

・開催場所：北見駅南多目的広場、NiCC芸術文化ホール駐車場、みんとロード、北見駅前広場

・アクセス：JR石北本線北見駅

10月3日～5日の3日間、北見駅南多目的広場をメイン会場として開催される「北見秋祭～オホーツクマルシェ2025～」。

オホーツクのグルメを、オホーツクビールをはじめとする全国・世界のビールと一緒に味わえるほか、今年は新たに「焼肉のまち北見」をPRするための焼肉ブースが登場!

さらに縁日やゲームコーナーなどもあり、子どもから大人まで楽しめるイベントです。

イベントの詳細は、決定次第、北見市の公式ホームページで更新されるとのこと。

自治体からのメッセージ

オホーツクの食と北見市をはじめ各地のビールを味わいながら、華やかに咲き誇る菊を鑑賞したり、ハロウィーンや菊の写真スポットめぐりをしたりと北見の魅力がたくさん詰まったイベントです。ぜひ北見市へお越しください!

北見市のふるさと納税返礼品について

“純北見市産”のホタテ貝柱、1kgのボリュームで届く生冷本ズワイガニを紹介します。どちらも北見市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

北海道オホーツク海産 ホタテ貝柱 1.2kg 生食用

・提供事業者：常呂漁業協同組合

・内容量：ホタテ貝柱1.2kg(300g×4箱)(1箱 約15～24玉入り)

・寄附金額：2万1,000円

北見市常呂町(ところちょう)で水揚げされたホタテのみ使用した貝柱です。ぷりっぷりの食感と弾力、濃厚な甘みと旨みが特徴。お刺身はもちろん、バター焼きやフライ、パスタなど幅広いメニューで味わえます。贈り物としてもおすすめとのこと。

北見市加工 生冷本ズワイガニ 1kg

・提供事業者：一般財団法人 北見振興公社(海鵬フーズ)

・内容量：本ズワイガニ 1kg(1パックの内容量：爪付ポーション約400g・肩肉ハーフ約330g・爪約120g・爪下約100g・小足約50g、昆布)

・寄附金額：1万4,000円

足部分の殻を半分だけカットし、手間をかけず食べやすいように加工されたズワイガニです。ハサミやカニフォークを使わずにそのまま味わえるのが魅力! 焼きガニ、しゃぶしゃぶ、鍋、天ぷら、ステーキなど、さまざまな料理に使える、ちょっと贅沢で万能な逸品!

今回は北海道北見市のイベント「北見秋祭～オホーツクマルシェ2025～」と、人気の返礼品を紹介しました。オホーツクのグルメを、オホーツクビールや多彩なビールと味わえるほか、縁日、ゲームコーナーもあり、大人も子どももうれしいイベントです。気になる人は一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者