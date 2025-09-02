ジャイアンツ・ディバース、今季29号ソロ本塁打を放つ！弾丸ライナーで右…

メジャーリーグ 最新情報

サンフランシスコ・ジャイアンツのラファエル・ディバースが1日（日本時間2日）、敵地クアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦に「2番・DH」で先発出場。初回にソロ本塁打を放った。





ロッキーズ先発は23歳の若手右腕チェイス・ドーランダー。初回、1死から2番のディバースが打席に入った。



長らくアメリカンリーグのボストン・レッドソックスの主砲として活躍し、9年間で通算214本塁打を放った左の強打者だ。



今季途中、トレードでジャイアンツに加入。強力打線の2番に座るディバースに対し、ドーランダーは高め中心にパワーピッチで攻める。



カウント1－2からの4球目、インコースの145キロカットボールをディバースのバットが一閃した。







打球は弾丸ライナーとなってあっと言う間に右翼スタンドに突き刺さり、今季29号のソロ本塁打となった。



先制したジャイアンツは8－2でロッキーズに圧勝。ディバースは4打数2安打1打点と活躍した。











【動画】恐るべきライナー弾！ディバースの29号本塁打がこれだ！

MLBの公式Xより











Rafael Devers gets the going with an absolute laser to right 💥

— MLB (@MLB)【了】