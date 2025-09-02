お笑いトリオの森三中が、14日(15:00～)に放送される鹿児島読売テレビのバラエティ特番『森三中 鹿児島で満足旅 秒で満腹編』(※TVerでも配信)に出演する。

森三中が愛してやまない鹿児島を舞台に“心ゆくまで満喫する旅”を繰り広げる番組の第3弾。今回は、グルメを堪能する。

今回の旅のスタートは鹿児島市。年1回訪れる鹿児島は「実家のよう」だという3人。まずは鹿児島中央駅近くのさつま揚げ店で揚げたてのさつま揚げをいただく。シンプルな小判をはじめ、さつまいもやニンジン入りなど魚の旨みが詰まった鹿児島のソウルフードに目を輝かせる。「好きなものを好きなだけ食べる」ルールの満足旅。気づけば10種類全制覇するが、「まだ前菜」だと言う。

続いて桜島に渡り、人気の道の駅へ。全国の道の駅に行きたいほど、道の駅好きな森三中は、三者三様の買い物スタート。「厳選して買う」と言いつつ爆買いする。

次に、桜島の港で出会った漁師に案内されていかだ釣りへ。大島美幸と黒沢かずこは昼ごはんの目玉となるタイを狙って釣りに挑戦する。一方、料理の得意な村上和子は、道の駅で買った食材を使って洋上クッキングを披露する。

そして、霧島市の新スポット、JR霧島神宮駅へ。昨年リニューアルし、カフェやサウナなどもオープンしている。構内を案内してもらうと、食欲センサーが霧島産そば粉の「ガレット」を発見。「自由に選んでいい」と言うスタッフに、「自由すぎておかしい」と言う大島。チョコレートやあんこも自家製という極旨ガレットに感動する。そして村上は意外なものを爆買いする。

その後は、滝の音が涼しいそうめん流しへ。鹿児島発祥の回る「そうめん流し」に驚く3人。回り続ける水流にそうめんを投入しひたすら食べ続ける。さらに、養殖生産量日本一の鹿児島のうなぎもいただき大満足し、ついに黒沢の歌が降臨する。

旅の結びは温泉宿。霧島市の川沿いの宿は源泉かけ流し、美肌の湯が楽しめる。温泉を堪能した後は黒豚しゃぶしゃぶなど鹿児島の食材を使った豪華な料理に舌鼓。鹿児島中央駅から桜島、霧島と鹿児島を周遊した3人。旅を振り返り、「楽しかった。超満足。カメラの回ってないところも食べさせてもらって(笑)」と締めくくった。

コメントは、以下の通り。

■黒沢かずこ

最初にいただいたのがあったかいさつま揚げ。今まで食べたことのないさつま揚げで、ふわふわ食感で、現地じゃないといただけない感じで、おいしかったです。霧島神宮駅もとても良かったです。桜島にもまた行きましたが、見慣れてきてる感じがあって懐かしかったです。

■村上知子

食が多くて観光をメインに考えている方には情報が少なくて申し訳ないかも。今回、霧島神宮の駅を見て、車も便利でいいけど電車の旅もすごく素敵だなと思いました。霧島も面白かったです。そうめん流しもウマさが全然違いました。

■大島美幸

見どころはそうめん流しです。私たちや大半の人は「流しそうめん」だと思うんですが、逆だったと。度肝を抜かされました。目の前で座って食べられるという、ぜひ全国の皆様に見ていただきたいです。本当に優しい、鹿児島の人たち、おもてなしがすごいです。ありがたい。