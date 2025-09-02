【2025年最新版】高校生、プロ志望届提出者一覧　今年のドラフト候補生｜…

プロ野球ドラフト会議 最新情報
「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。開催に先立ち、全日本高校野球連盟へのプロ志望届の提出が行われた。更新日時点でのドラフト対象者の高校生は、以下のとおり。
北海道・東北地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
北海道
札幌日大
窪田 洋祐
8月27日
青 森
岩 手
秋 田
宮 城
山 形
福 島
関東・東京地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
茨 城
栃 木
群 馬
関東学園大付
篠塚 大地
8月27日
埼 玉
山 梨
千 葉
光英VERITAS
森川 嵩広
9月1日
東 京
神奈川
東海・北信越地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
長 野
新 潟
富 山
石 川
福 井
静 岡
掛川西
石川 大峨
8月29日
〃
静岡商
山本 敢生
9月1日
愛 知
岐 阜
近畿地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
三 重
神村学園伊賀
西川 篤夢
8月29日
滋 賀
京 都
奈 良
和歌山
大 阪
兵 庫
中国・四国地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
鳥 取
岡 山
広 島
武田
那須 皓太朗
8月29日
島 根
山 口
香 川
愛 媛
徳 島
高 知
九州・沖縄地区
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
延岡学園
藤川 敦也
8月29日
鹿児島
れいめい
伊藤 大晟
8月28日
沖 縄
NPBドラフト対象外
都道府県
学校名
氏 名
所属連盟受付日
【了】