パドレス・アラエスがMLB通算1000安打を達成！3安打猛打賞の固め打ち

サンディエゴ・パドレスのルイス・アラエスが1日（日本時間2日）、本拠地ぺトコ・パークで行われたボルチモア・オリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回にこの日3本目の安打を放ち、通算1000安打を達成した。





3年連続首位打者を獲得しているメジャー有数の安打製造機が、節目の記録をマークした。



7回裏、1死無走者でアラエスの打席が回ってきた。オリオールズのマウンドには、埼玉西武ライオンズに在籍経験のあるディートリック・エンス。



1－1からの3球目。甘く入ったカーブを弾き返すと、打球は計ったように二遊間を抜けていく中前打となった。



野手の間を見事に打ち抜いていくアラエスらしいバットコントロールで、見事通算1000安打を達成した。







アラエスの今季成績は536打数153安打で打率.285。9月1日時点の打率リーグトップはフレディ・フリーマン（ドジャース）で、打率は3割ちょうど。



固め打ちが得意なアラエスも、4年連続となる首位打者を虎視眈々と狙っているだろう。



なお、試合は3－4でパドレスが競り負けた。











【動画】計ったように抜けていく、アラエスの通算1000本目の安打がこれだ！

MLBの公式Xより











Career hit No. 1,000 for Luis Arraez 👏

