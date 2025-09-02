御大も順調に回復！ モントレーカーウィークに登場したジウジアーロの最新モデル「ペラルタS」

GGとメキシコの絆

何が起こるか本当にわからない！ジョルジェット・ジウジアーロ御大が7月25日、サルデーニャのポルトチェルボ近くのワインディングで運転中、コースを外れ、かなりの高低差のある下の道まで転落。車（ランドローバー・ディフェンダー）は大破。しかし、御大は自力で車から脱出し、立ち上がった状態で助けを待ったという。３日後には退院し、コルセットを付けて自宅でリハビリに入ったという奇跡的な軽傷で済んだ。脊椎の少しばかりの損傷ということで、息子のファブリツィオは、「2カ月は裏山でのバイク乗りは禁止だけとね」と一安心の模様。87歳の誕生日を前にして、トライアルバイクで週末楽しむというスーパーマンだからこそ、うまくダメージを避けることができたのかも。

【画像】大注目を集めたウェッジシェイプの「ペラルタS」。サイドウィンドウはガルウィングスタイルでオープン！（写真36点）

8月末現在、御大は既に歩行可能な状態で、リハビリ中。でも、バイクを楽しむことができないので、少しイライラしている、という恐るべき"88”歳なり（誕生日は8月7日）。ちなみに筆者は少し前に、御大の生家が今も存在し、週末にはトライアルを楽しんだり、リフレッシュを行っているトリノ近郊のガレッシオを訪ねたばかりだった。このところ御大はライフワークとして街中にある歴史的教会のフレスコ画修復に入れ込んでいる。単に歴史的な描写を再現することのみならず、天使の顔が息子のファブリツィオに入れ替わっていたりと、彼らしいウィットに富んだテイストだ。もちろん自動車のデザインに関する仕事にも余念のない、とんでもない88歳なのだ。

さて、そんなジウジアーロ御大であるが、御大はファブリツィオと共にGFG Style と称すデザインコンサルティング＆プロトタイプ開発会社を創立し、ニューモデルのデザインコンサルタントに大忙しである。ニューモデルだけでなく御大がかつて手掛けたビッザリーニのコンティニュエーションや、クライアントから発注を受けたワンオフカーの製作など、カロッツエリア全盛期のような少人数による車つくりに挑戦している。

御大の手によるウェッジシェイプ・モデルの代表選手と言えばマセラティ・ブーメランであるが、実は御大の古い友人の依頼で、かつてブーメランのレプリカを製作し、納品されているというのは知る人ぞ知るハナシ。なんとそのベースとなるシャーシとコンポーネンツはVWポルシェ914であるというのも興味深い。ジウジアーロ・マニアの貴殿であるなら、”タピーロ”を連想することであろう。そしてその友人とはメキシコ人であり、その個体もメキシコに存在するはず。

そんなブーメランとメキシコというキーワードの中から50余年の歳月を経て戻ってきた最新ワンオフモデルがペラルタSだ。3月に開催されたパステジェで開催されたラグジュアリーカーイベント、PASTEJE AUTOMOTIVE INVITATIONAL 2025にてアンヴェイル。まさにマセラティ・ブーメランのワンモーションスタイルを彷彿させるウェッジシェイプ・ハイパーカーの登場は大きなインパクトを与えた。

ペラルタSはメキシコの世界的に有名なカーコレクター、カルロス・ペラルタとその息子たちからの依頼によって製作されたもので、GFG Styleメンバー総出により数か月で仕上げてしまったという。今回のベースとなるプラットフォームはマセラティMC20。マセラティ・ブーメランがマセラティボーラ・プロジェクトに対するプロポーザルの一つとして生まれたことを考えると、ペラルタSがボーラ以来、久方ぶりに誕生した量産ミッドマウントのMC20をベースに誕生したというストーリは興味深い。

ペラルタSのキーワードは”ワンモーション”、”ミラーリング”、”ビッグキャノピー”とファブリツィオは説明してくれた。1本のラインで構成されたシルエット。そして、ボディ全体をポリッシュ仕上げのアルミニウムをむき出しにするという”ミラーリング”仕上げだ。そこにはマセラティ・ボーラのルーフやデロリアンDMC-12のステンレスボディにシナジーを感じる。

そして、”キャノピー”。このペラルタSは、独立した左右ドアを持たず、フロントをヒンジとしてウインドウスクリーン一体のルーフ全体キャノピーとして大きく開く。ちなみにサイドウインドウはキャノピーの動きとは独立して、ガルウイング状に開閉することもできる。もちろん、イタルデザインの伝統を引継ぎ、ワンオフといえど、全てがダミーではなく完全に動作する。イグニッションをオンにするとリアスポイラーが立ち上がり、エアダクトが開く。サーキットの走行テストも行われている。

先日開催された世界最大のカーイベントであるモントレーカーウィークの中の”モントレー・モータースポーツ・フェスティバル”にこのペラルタSがサプライズで登場し、セレモニーに集まった6000名を超えるカーマニアの前で、USプレミアを飾った。

本来、御大も参加するはずであったのだが、前述のアクシデントにて残念ながらキャンセル。ファブリツィオとペラルタSのオーナー、カルロス・ペラルタらファミリーが参加し、大きな拍手として迎えられた。ジウジアーロのスタイリングDNAをストレートに表現するペラルタSはクラシックや最新ハイパーカーなど300台余りの参加車両の中でなんとベストオブショーを獲得。リハビリをしながらも毎日、車のデザイン作業に余念のない御大へのうれしいプレゼントとなったに違いない。

まだまだ私たちはジウジアーロファミリーによる”尖った”車を愛でる機会に恵まれそうである。

文：越湖信一 写真：GFG Style、 マセラティ、越湖信一

Words: Shinichi EKKO Photography：GFG Style, Maserati, Shinichi EKKO