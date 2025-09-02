「根強いものになる」大谷翔平、3年連続MVP受賞は間違いない！？　米メデ…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季のナ・リーグMVP候補にあがっているが、フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が急激に評価を上げている。このままでは大谷の3年連続MVP受賞は難しいかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

シュワーバーは8月28日（日本時間8月29日）、アトランタ・ブレーブス戦で本塁打4、打点9という驚異的な活躍を見せ、試合は19-4の大勝に終わった。これはフィリーズ史上最多の打点記録でもあり、今季の本塁打数を49本にまで伸ばしている。

大谷はナ・リーグMVPをシュワーバーと争う形になっているが、大谷には二刀流という切り札がある。5回を投げて9個の奪三振を記録するだけでなく、自ら打点をあげる活躍は昨季の50-50に匹敵するとまで言われている。

激しさを増すナ・リーグMVP争いについてステビンス氏は「現時点で、シュワーバーのMVP受賞の可能性は、大谷と比べると依然として遠いように見える。しかしシュワーバー陣営におけるMVP論争は、昨年のフランシスコ・リンドーア内野手に対するものと同じくらい根強いものになるかもしれない」と言及した。

