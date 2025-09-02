「交渉を試みるとは思わない」菅野智之、オリオールズと契約延長は期待薄…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズに所属する35歳の菅野智之投手は、今季終了後にフリーエージェント（FA）になる予定だ。ベテランながら若手に負けない活躍を見せているが、必ずしも同球団が契約更新に動くわけではないと、米メディア『ボルチモア・ベースボール』が報じている。

菅野は昨オフ、読売ジャイアンツからオリオールズへ移った。メジャーリーグ初挑戦のルーキーシーズンでありながら、これまでに26試合に先発して10勝7敗、防御率4.41、95奪三振をマーク。好不調の波はあるものの、ア・リーグ東地区の最下位に沈むチームの中で一際目立つ活躍を見せている。

しかし、同メディアは「ザック・エフリンと菅野に延長契約を提示すべきか？」とのテーマにおいて、「今季が終わる前にオリオールズがエフリンと菅野の延長交渉を試みるとは正直思わない。エフリンは故障者リストで過ごした時間が長かったため、シーズン当初に想定していたほど市場価値は上がらないだろう。それでも望むなら、回復具合を見極めてから契約しても間に合うはずだ。菅野については、まずはFA市場を試してみたいと考えると思う。2026年にオリオールズへ復帰する可能性を完全には否定しないが、今オフは一旦、他球団の動向を見るのではないか」との見解を示している。

