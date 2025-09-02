日本代表は1日、国際親善試合メキシコ代表戦に向け、カリフォルニア州バークレーで始動した。

日本代表はFIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCを7勝2分1敗で終え、8大会連続8度目の本大会出場を決めた。「優勝」という壮大な目標に向け、今後は国際親善試合でチームの成熟や新戦力の発掘を図る。9月はFIFAワールドカップ26の開催国の一つであるアメリカに遠征し、開催国のメキシコ代表（9月7日 日本時間11時〜）、アメリカ代表（9月10日 日本時間8時37分〜）との2連戦に臨む。

初日の練習には招集メンバー27名の内、24名が全体練習に参加した。三笘薫は個別でのコンディション調整。前田大然、追加招集が発表された菅原由勢は明日の練習から合流予定となっている。1日の練習ではボールを使用せず、ランニングやストレッチなど軽めのメニューで約40分間調整を実施した。

また練習開始前にはサンフランシスコ日本語補習校の生徒54名と交流を深めた。寄せ書き入りの日の丸を受け取ったキャプテンの遠藤航は「大変なこともあると思いますが、海外生活を楽しんでください。僕たちは来年のワールドカップに向けて頑張ります！」とメッセージを送り、最後に集合写真を撮影した。

メキシコとの一戦は、9月7日（日）日本時間11時キックオフ。NHK総合にて生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）