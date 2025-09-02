新しい学校のリーダーズSUZUKA「わし、日焼け止め、今年も1回も塗ってない」海外公演がないとUV対策をしない!?

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。8月26日（火）の放送では、“夏”に関するお題で4人のなかで誰が一番“Superhuman”なのかを決めていくコーナーを実施しました。MIZYU：ラジオネーム「太陽と月」さんからいただきました。「UV対策、一番しているのは誰ですか？」SUZUKA：それ、もうKANONじゃない？MIZYU：日傘さしてる。あ、でも私もたまにさしてるな。RIN：MIZYUかKANONかなって思ったんだけど。MIZYUってさ、2つ縛りの分け目にも日焼け止め塗るじゃん。それってあんまり見たことない。MIZYU：それは、塗らなかった数年間で反省したの。冬になっても、茶色かったの、分け目が、頭頂部が。で、後頭部に行くと、「ちょっと白いんだけど」っていうのがさ、冬になったらさ、皮膚とかもさ、再生されるんだけど。ずっとね、冬でも黒かったのよ。それがショックで、今は頭頂部にも、分け目にも、スプレーの日焼け止めをしています。対策してるのはKANONじゃない？KANON：そうね、でも私生活（は、どうかな）……。SUZUKA：わし、日焼け止め、今年も1回も塗ってないもん、この何年間も。何年間もっていうか、海行かへん限り塗れへんな。MIZYU：海行くと痛くなっちゃうもんね。SUZUKA：そうそう、火傷したことあるから、全部水ぶくれになったことあるから。特殊な対策で言ったら、MIZYU！KANON：うん、そっちにしよう。SUZUKA：じゃあ、MIZYUちゃん認定でございます！MIZYU：良いんですか？ みんな分け目を大事にするんだよ！SUZUKA：みんな大事にしていきましょう！MIZYU：大事にして夏を楽しむんだよ！KANON：楽しんで！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info