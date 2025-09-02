新しい学校のリーダーズSUZUKA「わし、日焼け止め、今年も1回も塗ってない」海外公演がないとUV対策をしない!?
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。
8月26日（火）の放送では、“夏”に関するお題で4人のなかで誰が一番“Superhuman”なのかを決めていくコーナーを実施しました。


新しい学校のリーダーズSUZUKA



――メンバーのUV対策は？

MIZYU：ラジオネーム「太陽と月」さんからいただきました。「UV対策、一番しているのは誰ですか？」

SUZUKA：それ、もうKANONじゃない？

MIZYU：日傘さしてる。あ、でも私もたまにさしてるな。

RIN：MIZYUかKANONかなって思ったんだけど。MIZYUってさ、2つ縛りの分け目にも日焼け止め塗るじゃん。それってあんまり見たことない。

MIZYU：それは、塗らなかった数年間で反省したの。冬になっても、茶色かったの、分け目が、頭頂部が。で、後頭部に行くと、「ちょっと白いんだけど」っていうのがさ、冬になったらさ、皮膚とかもさ、再生されるんだけど。ずっとね、冬でも黒かったのよ。それがショックで、今は頭頂部にも、分け目にも、スプレーの日焼け止めをしています。対策してるのはKANONじゃない？

KANON：そうね、でも私生活（は、どうかな）……。

SUZUKA：わし、日焼け止め、今年も1回も塗ってないもん、この何年間も。何年間もっていうか、海行かへん限り塗れへんな。

MIZYU：海行くと痛くなっちゃうもんね。

SUZUKA：そうそう、火傷したことあるから、全部水ぶくれになったことあるから。特殊な対策で言ったら、MIZYU！

KANON：うん、そっちにしよう。

SUZUKA：じゃあ、MIZYUちゃん認定でございます！

MIZYU：良いんですか？ みんな分け目を大事にするんだよ！

SUZUKA：みんな大事にしていきましょう！

MIZYU：大事にして夏を楽しむんだよ！

KANON：楽しんで！


新しい学校のリーダーズ（左上から時計回りにKANON、SUZUKA、MIZYU、RIN）



＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info