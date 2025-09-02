こっちのけんと「結婚式の余興で…」「もう、会場は大騒ぎ（笑）！」サプライズ映像に登場したINI髙塚大夢と裏話を語り合う

今回の放送では、11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）さんがゲストに登場。こっちのけんとの結婚式・披露宴でのサプライズ映像などについて語り合いました。
1999年生まれ、東京都出身の髙塚大夢さん。視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」で、11人組グローバルボーイズグループ・INIのメンバーとしてデビュー。INIは6月25日3RD ALBUM『THE ORIGIN』をリリースしました。
◆結婚式のサプライズ映像に出演
こっちのけんと：先週は、初の声優のお仕事、そして念願の「THE FIRST TAKE」への出演というお話を伺いました。まずは、僕と話したいことがあると聞いたんですけども……。
髙塚：そうなんです。先日、けんとさんは結婚式を挙げられましたよね。おめでとうございます！
こっちのけんと：ありがとうございます！ 僕の人生の自慢になるんですけど、結婚式の余興でクイズ大会とかをやったあと、「ここで新郎へのサプライズ映像があります！」と言われたんです。誰が準備してくれたんやろって思ってたら、映像に髙塚大夢が出てきて「おめでとうございます」と。もう、会場は大騒ぎ（笑）！
髙塚：ホントですか！
こっちのけんと：「えぇー!?」みたいな空気になって、めちゃくちゃ盛り上がりました！ 本当にありがとうございました。
髙塚：光栄です！ お話をいただいたときは「僕でいいんですか？」ってなりましたし、ジャケットを着てちょっと“きれいめ”を意識しました（笑）。
こっちのけんと：やっぱそうなんや！ 私服なのか衣装なのかって思いながらも、気にしてくれてるんやろなって思いました（笑）。
髙塚：アカペラ時代の話とかも少し振り返りましたね。
こっちのけんと：そうそう！ 結婚式にアカペラ時代の友達もめっちゃ呼んでいたから、すごく懐かしかったです。
髙塚：実は、結婚式をされていた日、僕もたまたまアカペラのメンバーとご飯食べていたんですよ。
こっちのけんと：マジ!?
髙塚：けんとさんが入っていたサークルの後輩とか、メンバーと一緒に。
こっちのけんと：あのメンツか、だいたいわかるわ（笑）。
髙塚：「けんとさん、今日結婚式らしいんだよね」と聞いて、僕はちょっと自慢げに「サプライズ映像を撮らせてもらったんですよ〜」って言いました（笑）。
こっちのけんと：嬉しすぎる。今でも交流あるってだけで、ご飯を何杯でもいけます（笑）。これからもアカペラ界隈を楽しんでいきましょう！
