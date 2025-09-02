「苦しい内容が続く」千賀滉大、先発落ちの危機！？　復帰後9戦連続で勝利…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツの千賀滉大投手は、8月31日（日本時間9月1日）に行われたマイアミ・マーリンズ戦で先発し、5回途中まで投げて7安打5失点2四球6奪三振の成績を残した。低迷が続いており、先発ローテーションから外れる可能性があると、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

千賀は初回から一死1、3塁のピンチを招き、オット・ロペス内野手の犠牲フライから1点を失ってしまう。2回は三者凡退に抑えたものの、3回にはアグスティン・ラミレス捕手にツーランホームランを許した。4回にはエリベルト・エルナンデス外野手にタイムリーヒットを打たれて失点を積み重ね、5回にも追加点を奪われて降板。千賀はシーズン前半こそ防御率でナ・リーグトップに君臨していたものの、怪我から復帰後は不調が続き、勝利を飾れない状況に陥っている。

それを踏まえ、同メディアは「32歳の右腕は、オールスター前にハムストリングの故障から復帰して以来、本来の投球を取り戻せていない。特に8月は苦しい内容が続き、6試合では27回2/3で防御率6.18、WHIP1.63、27奪三振14四球という成績にとどまった。来週にはタイラー・メギルが故障者リストから復帰予定で、新人の有望株ジョナ・トンを登板させる枠も探しているため、千賀が立て直しの兆しを見せるまでローテーションから外れるだけの投手層は揃っている」とし、先発ローテーションから外れることを示唆している。

