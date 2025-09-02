ラ・リーガのセビージャは9月1日、ナイジェリア代表FWケレチ・イヘアナチョとの契約解除を発表した。

現在28歳のイヘアナチョは、2014年にマンチェスター・シティへと加入。翌2015－16シーズンにプレミアリーグデビューを飾ると、2017年8月にレスターへ完全移籍した。新天地では在籍7年間で公式戦232試合に出場し、61ゴール33アシストをマーク。2024年7月にはセビージャへと加わったが定位置確保には至らず、シーズン途中からはチャンピオンシップ（イングランド2部）のミドルズブラにレンタル加入した。

今シーズンはセビージャに復帰を果たしたものの、ここまでメンバー外が続いていたイヘアナチョ。そんななか、セビージャが同選手との契約解除を発表。現行契約を2026年6月30日まで残していたが、今夏での退団が決定している。また、イギリスメディア『スカイ』は、スコティッシュ・プレミアシップのセルティックがイヘアナチョと交渉中と報道。同選手はフリーエージェントとなったため移籍市場閉幕の影響を受けず、今後も契約に向けた交渉が進展していくと見込まれる。

なお、セルティックにはFW前田大然、MF旗手怜央、FW山田新、DF稲村隼翔の日本人4選手が所属。前線を主戦場とするイヘアナチョの加入が実現した場合、前田などの起用法にも影響を与える可能性がある。