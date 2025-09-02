29日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 阪神－巨人』で解説を務めた田尾安志氏が、阪神・高寺望夢について言及した。
田尾氏は高寺について「今シーズンになって一軍で活躍し出しましたけど、見ていて3割打てるバッターになるんじゃないかなというね。可能性のあるバッターですね」と絶賛。
高寺は昨季までの4年間で一軍通算出場はわずかに8試合だったが、プロ5年目の今季はここまで50試合に出場し、打率.245、2本塁打、5打点の成績を残している。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
29日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 阪神－巨人』で解説を務めた田尾安志氏が、阪神・高寺望夢について言及した。
田尾氏は高寺について「今シーズンになって一軍で活躍し出しましたけど、見ていて3割打てるバッターになるんじゃないかなというね。可能性のあるバッターですね」と絶賛。
高寺は昨季までの4年間で一軍通算出場はわずかに8試合だったが、プロ5年目の今季はここまで50試合に出場し、打率.245、2本塁打、5打点の成績を残している。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。