29日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 阪神－巨人』で解説を務めた田尾安志氏が、阪神・高寺望夢について言及した。

田尾氏は高寺について「今シーズンになって一軍で活躍し出しましたけど、見ていて3割打てるバッターになるんじゃないかなというね。可能性のあるバッターですね」と絶賛。

高寺は昨季までの4年間で一軍通算出場はわずかに8試合だったが、プロ5年目の今季はここまで50試合に出場し、打率.245、2本塁打、5打点の成績を残している。

（ニッポン放送ショウアップナイター）