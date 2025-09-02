「2年連続の二桁敗戦だ」菊池雄星、6回途中5失点で10敗目！　6奪三振も被…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手は、1日（日本時間2日）に行われたヒューストン・アストロズ戦で先発し、6回途中まで投げて8安打5失点2四球6奪三振の成績を残した。今季10敗目を喫したと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

菊池は初回を無失点で切り抜けるも、2回にはラモン・ウリアス内野手にソロホームランを浴びてしまう。さらに3回にはホセ・アルテューベ外野手にタイムリーツーベースヒットを打たれて失点し、4回にはウリアスのタイムリーヒットから追加点を許した。続けて5回にはカルロス・コレア内野手にもヒットを打たれ、その後6回途中で降板している。最終的にエンゼルスは3-8で敗れ、菊池は敗戦投手となった。

この結果を踏まえ、同メディアは「菊池にとって、これで2年連続の二桁敗戦だ。オールスター以降の9登板中7試合で5安打以上を許しており、後半戦は46回2/3で防御率5.59、WHIP1.61と苦戦が続いている。シーズントータルでは、159回2/3で防御率3.83、WHIP1.44、162奪三振66与四球という成績。次回登板は今週末、本拠地でのアスレチックス戦が予定されており、巻き返しを狙う」と伝えている。

