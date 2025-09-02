レアル・ソシエダは9月1日、ジローナからベネズエラ代表MFヤンヘル・エレーラ、パリ・サンジェルマン（PSG）から元スペイン代表MFカルロス・ソレールがそれぞれ加入することを発表した。

クラブからの発表によると、両者の移籍形態は完全移籍で、2030年6月30日までの5年契約を締結。ソレールの契約には1年間の延長オプションも付随しているようだ。移籍金は公表されていないものの、スペインメディア『アス』によると、Y・エレーラの獲得については、ジローナに対して移籍金1100万ユーロ（約19億円）を支払う予定で、変動費として100万ユーロ（約1億7000万円）のボーナスも設定されているという。一方で、ソレールに関しては、600万ユーロ（約10億円）で保有権の50％を取得する形となったようだ。

Y・エレーラは1998年1月7日生まれの現在27歳。19歳だった2017年冬にマンチェスター・シティに買い取られたものの、以降はニューヨーク・シティやラ・リーガの各クラブへのレンタル移籍を繰り返してきた。2022年夏にジローナへ加わり、翌年夏に完全移籍へ切り替わると、2023－24シーズンは主力としてクラブ史上初のCL出場権獲得に貢献。ジローナでは公式戦通算87試合出場11ゴール5アシストをマークしており、ベネズエラ代表としても国際Aマッチ通算42試合出場3ゴール4アシストを記録している。

ソレールは1997年1月2日生まれの現在28歳。7歳の頃からバレンシアのカンテラ（育成組織）で育ち、2016年12月にトップチームデビューを飾ると、主力として活躍を続け、2021－22シーズンには背番号「10」を託された。2021年9月にはスペイン代表デビューも飾っており、バレンシアでは公式戦通算226試合出場36ゴール31アシストを記録。2022年夏にはPSGへ完全移籍し、スペイン代表としてはFIFAワールドカップカタール2022のピッチにも立った。だが、PSGでは絶対的な主力に定着することはできず、昨シーズンはウェストハムへレンタル移籍。今シーズンもルイス・エンリケ監督の構想外となり、新天地を求めることとなった。

レアル・ソシエダは今夏の移籍市場で、リヨンからクロアチア代表DFドゥイェ・チャレタ・ツァル、ウルヴァーハンプトンから元ポルトガル代表FWゴンサロ・ゲデスを迎え入れており、両者は彼らに続いて、“デッドラインデー”にチームの一員となった。

