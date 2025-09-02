リーグ・ドゥ（フランス2部）のスタッド・ランスが、ビジャレアルによる日本代表MF中村敬斗への獲得オファーを拒否したようだ。2日、フランス紙『レキップ』が伝えている。

今夏に行われたジャパンツアー帯同を見送り、新シーズンが開幕したリーグ・ドゥでも欠場が続いている中村。スタッド・ランス在籍2年目となった昨シーズンに、リーグ・アンで32試合に出場し11得点2アシストを記録した一方で、チームは昇降格プレーオフの末に2部降格となり、25歳のアタッカーが移籍志願していることが取り沙汰されていた。

そんななか『レキップ』によれば、ラ・リーガのビジャレアルがボーナスを含む総額1800万ユーロ（約31億円）の獲得オファーを提示した模様。しかし、スタッド・ランスはビジャレアルからのアプローチを拒否したという。

これにより今季もスタッド・ランス残留の可能性が高まった中村だが、以前から同選手に関心を寄せるベシクタシュ（トルコ1部）加入の芽は残されている。トルコの移籍市場閉幕は今月12日までとなっており、現在も補強が可能である状態だ。すでに一部メディアはベシクタシュが1500万ユーロ（約26億円）のオファーを提示したと報道。今後の動向次第では移籍が実現するかもしれない。