リヴァプールは9月1日、ニューカッスルからスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクを完全移籍で獲得したことを発表した。

イギリスメディア『スカイ』によると、移籍金は1億2500万ポンド（約248億円）となり、チェルシーがコロンビア代表MFモイセス・カイセド獲得に支払った1億1500万ポンド（約228億円）を上回り、イングランド市場最高額となる移籍金に。また、契約期間は6年契約となるとのことだ。

現在25歳のイサクは、母国スウェーデンのAIKでプロキャリアをスタート。ドルトムントやヴィレムII、レアル・ソシエダを経て、2022年夏にクラブ史上最高額の7000万ユーロ（約120億円）でニューカッスルへ加入した。昨シーズンは公式戦42試合出場27ゴール6アシストを記録し、クラブにとって70年ぶりの国内タイトルとなったカラバオカップ制覇に大きく貢献。2年連続でリーグ戦20ゴール以上を叩き出し、世界屈指のストライカーへと成長を遂げた。

ニューカッスルとの現行契約を2028年6月30日まで残していたなか、移籍を希望し今夏のプレシーズン中に行われたアジアツアーの帯同メンバーから外れていたイサク。リヴァプールもオファーを出していたが、ニューカッスルは拒否。ただ、イサク自身はシーズン開幕後もプレーはしていない状況だった。

ニューカッスルへの不満もSNSで綴るなど、クラブから離れたい願望を明確にしていたなか、移籍期限である“デッドライン・デー”にリヴァプール入りが決定。1日にメディカルチェックを受け、FIFAワールドカップ26欧州予選に向けて招集されていたスウェーデン代表への合流が遅れることを、スウェーデン代表のヨン・ダール・トマソン監督も明かしていた。

リヴァプールで9番を背負うことが決まったイサクは、以下の通り意気込みを口にしている。

「最高の気分だ。ここまで来るのに長い道のりだった。でも、このチーム、このクラブ、そしてこのクラブが象徴する全ての一員になれて、本当に嬉しい。誇りに思うし、本当に楽しみにしている。無事に終わって、仕事に戻れることが本当に嬉しい。チームメイトやファンのみんなに会えるのを楽しみにしている。またコートに戻れるのを待ち侘びている」

「貢献できることはたくさんあるし、改善すべき点もたくさんあると思っている。僕はストライカーだが、常にチームにできる限りの貢献をしたいと思っている。主にゴールであるが、それ以上の貢献もしていきたい。全部勝ちたい。それだけさ」