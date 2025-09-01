大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、先発ローテーションを大谷、山本由伸投手、クレイトン・カーショー投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、エメ・シーハン投手の6人で回している。ただ、次カードではシーハンを1度ローテから外すようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

同メディアは「MLB.comのソニア・チェン記者は、デーブ・ロバーツ監督がシーハンのローテを一回飛ばすと土曜日に語ったことを報じている。スネルが8月初旬に故障者リスト（IL）から復帰して以来、ドジャースはシーハンを軸に6人ローテを組んでいたが、一時的に先発を5人に減らす。2024年5月にトミー・ジョン手術を受けたシーハンは復帰1年目であるため、ドジャースとしては彼を休ませるメリットがあった」と言及。

続けて、「彼は日曜日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦（5-4で勝利）では、リリーフ起用も可能だったが登板は無かった。ピッツバーグで行われる次の3連戦でもリリーフ起用されないと仮定すると、来週末のボルチモアでの3連戦で先発ローテに復帰する可能性がある」と予想している。

今後のドジャースは2日は休養日、3～11日にかけては9連戦という日程だが、ローテ変更はどのような結果をもたらすのだろうか。

