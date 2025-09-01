大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは8月30日（日本時間8月31日）、アリゾナ・ダイヤモンドバックスに1-6の敗戦を喫した。地区優勝争いを繰り広げる中、沈黙している打線についてデーブ・ロバーツ監督が厳しい声をあげた。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のサイフ・フィーダ記者が言及した。

ロバーツ監督は試合後のインタビューで「今日の試合には、ドジャースらしくない集中力の欠如が多すぎた。これは言い訳できないし、正直説明すら難しい。我々にはもっとやれるだけの才能がある。全員が本塁打を狙うのではなく、もっとシンプルに打つ意識を持たなければならない」と指摘している。

とりわけ悔やまれるのがタイラー・グラスノー投手の好投が無駄になった点だ。この日、グラスノーは6回まで無安打に抑える完璧な投球を披露していたが、その後ドジャースは守備の乱れと走塁ミスで流れを手放した。

勢いに陰りが見えるドジャースについて、フィーダ氏は「かつての余裕あるリードはわずか数ゲーム差にまで縮まった。ロバーツ監督は公の場で、集中力を欠く才能あるチームを厳しく批判した。10月の夢が悪夢になる前に、彼らはこの呼びかけに応えられるのだろうか」と言及した。

