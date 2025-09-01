自身も想定外？開幕スタメン出場のシーズンに引退した選手（1）”巨人一筋”…

中日ドラゴンズの中田翔が現役引退を発表し、各方面から惜しむ声が聞かれた。今季の中田は開幕スタメン出場となったが、けがもあり苦しんでいた。また、中田のように開幕スタメン出場を果たしたシーズンに、現役から退いた選手も少なくない。今回は、開幕戦でスタメン出場を果たしたものの、同年に引退した選手を紹介する。

高橋由伸

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／87kg

・生年月日：1975年4月3日

・経歴：桐蔭学園高 - 慶応大

・ドラフト：1997年ドラフト1位

まさかの形で引退となったのが、読売ジャイアンツで長らく活躍した高橋由伸だ。

慶応大時代から突出したバッティングを披露し、逆指名で巨人に入団した高橋。ルーキーイヤーから126試合の出場で打率.300、19本塁打、75打点という新人離れした成績を残し、将来を嘱望されていた。

翌1999年には118試合の出場で打率.315、34本塁打、98打点と長打力に磨きがかかり、打撃タイトルの獲得こそならずも、チームに欠かせない存在に。2007年は主に1番打者として活躍し、キャリアハイの35本塁打を記録した。

しかし、故障との戦いも相次いだ野球人生だった。2009年はわずか1打席の出場に終わり、苦しい期間も過ごした高橋。それでも2015年は「6番・左翼」で開幕スタメンを勝ち取り、同年は主に代打で存在感を発揮した。

翌年も現役続行と見られていたが、球団から監督就任の要請を受ける事態に。結果的には就任要請を受け入れ、監督としてユニフォームを着ることになった。

