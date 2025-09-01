チェルシーは1日、ブライトンに所属するアルゼンチン代表MFファクンド・ブオナノッテを1シーズンのレンタル移籍で獲得したことを発表した。なお、契約にオプションは含まれていない。

今夏の移籍市場でチェルシーは、ブラジル代表FWジョアン・ペドロ、同代表FWエステヴァン、U－21イングランド代表FWリアム・デラップ、アルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョら攻撃陣を補強。移籍市場最終日に突入し、ブライトンから新たな攻撃的MFを迎え入れることに成功した。

イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、ブライトンが完全移籍での放出を望まなかったため、買い取りオプションの付帯しない1シーズンのレンタル移籍で落ち着いた模様。また今シーズン、プレミアリーグに昇格を果たしたリーズも獲得に乗り出していたようだが、チェルシーへの移籍が決定した。

ブオナノッテはチェルシー加入に際し、「とてもうれしい。僕にとって素晴らしい機会だし、チームにできる限り貢献し、クラブを助けたいと思っている」とコメントを残している。

現在20歳のブオナノッテは、2023年1月にアルゼンチンのロサリオ・セントラルからブライトンに加入。昨シーズンはレスターへレンタル移籍し、35試合の出場で6ゴール3アシストを記録した。