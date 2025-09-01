バッテリィズ・エース「30〜40万円ぐらいするって聞きました」高級自転車を贈った“大御所芸人”とは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月27日（水）の放送は、お笑いコンビ・バッテリィズのエースさんと寺家（じけ）さんが登場！ 新刊「まいにち、バッテリィズ!【日めくり】-エース語録 31本直球勝負!-」（ヨシモトブックス）などについて伺いました。

◆エースが自転車移動にこだわる理由

れなち：今回、リスナーの皆さんに“夏振り返り川柳2025”というテーマでメッセージを募集していましたが、お2人は何かありますか？

エース：川柳ですか？ すぐ出てきますよ。

れなち：では、お願いします！

エース：「夏休み あったらいいな 大人にも」

れなち：これは切実！ やっぱり夏休みはないですか？

エース：ないですね。

寺家：ありがたいことに、今年は信じられへんくらい忙しくさせてもらっています。

れなち：スケジュールの大部分を占めているのは何ですか？

寺家：劇場ですね。例えば、大阪に帰ったときは1日9～10ステージぐらい立ちますし、（その日のスケジュールも）ギチギチに詰まっていて、ネタの出番が終わった瞬間に駆け足で違う劇場にタクシーで行って、終わったらまたタクシーに乗って……を繰り返しています。でも、エースはタクシーを断ってチャリで移動していますけどね（笑）。

れなち：えっ!?

エース：大阪って（劇場が）全部近いんですよ。

れなち：お2人は4月に東京に進出されましたが、（東京には）自転車を持ってきていないですか？

エース：自転車は大阪にも東京にもあります。大阪は実家にあって、東京は（明石家）さんま師匠からいただいたもので。

れなち：さんまさんから!?

エース：そうなんですよ、憧れの人にいただいて。ほんまにラッキーでした。

れなち：さんまさんからとなると、いい物なんでしょうね。

エース：めちゃめちゃいいやつです。30〜40万円ぐらいするって聞きました。（乗り心地が）明らかに違いますね。

れなち：そもそも、なぜ自転車移動なのですか？

エース：景色を見るためですね。今は大阪に帰ることがあまりないので懐かしさも感じますし。

れなち：東京でも自転車移動なんですよね？

エース：それは新しい街を見るために。

れなち：基本的に街を見ていたいのですね（笑）。

エース：そうなんですよ。

◆エースの名言が詰まった日めくりカレンダーが発売！

れなち：8月8日（金）には新刊「まいにち、バッテリィズ!【日めくり】-エース語録 31本直球勝負!-」が発売されました。こちらはエースさんの前向きなエールが撮り下ろしの写真とともに載っていて、さらに、寺家さんの解説もついているという。

寺家：そうなんです。（編集の方から）エースの一言について「どういう意味ですか？」って聞かたことがあって、それを僕が説明したら「そのまま載せます！」っていう感じに（笑）。

れなち：そうなのですね（笑）。それにしても、エースさんの一言は短いフレーズのなかにパンチがありますね！

エース：“僕はそこまで考えてへんで”っていうのもある、っていうかほぼそうです（笑）。“勝手に解釈してくれるならええか、ラッキー”ぐらいな感じで。

寺家：ほんまの名言の生まれ方ですよね（笑）。

れなち：本当ですね、すごいな〜。

