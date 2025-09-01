最初はヒップホップに怖いイメージがあった!? 新世代ラッパー#KTCHAN「怖そうなおじさんがラップして、ディスり合っている、みたいな怖いイメージがありましたが…」

こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間（THE MOMENT）」を探ります。

8月15日（金）と22日（金）の放送では、ラッパー／アーティストの#KTCHAN（ケイティーちゃん）がゲストに登場。ここでは、15日の放送の模様をお届けします。高校生RAP選手権の出場エピソードなどについて語ってくれました。

2004年生まれ、神奈川県横浜市出身の#KTCHAN。2022年、「高校生RAP選手権」でフリースタイルRAPデビュー。一気に注目を集め、2023年には「Yahoo!検索大賞2023」ネクストブレイク部門に選出。2024年には「戦極MCBATTLE」女性初のBEST4進出。自身初のワンマンライブを20歳の誕生日に開催。2025年1月には、シングル「距離ガール」でメジャーデビュー。4月には初の東名阪ツアー「#KTCHAN LIVEHOUSE TOUR ”ワンチャン”」を完遂。現在注目の次世代アーティストです。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。#KTCHANの1つ目のモーメントは「2020年 コロナ禍の高校生活で性格がガラッと変わった」でした。

こっちのけんと：続いて、#KTCHANの人生2つ目のモーメントは？

#KTCHAN：「2022年 高校生RAP選手権に出たのをきっかけにHIPHOPの世界へ入った」です！

こっちのけんと：早い！ それまでにラップの経験はあったんですか？

#KTCHAN：ラップを聴いて、「カッコいいな」「やってみたいな」と思うぐらいでした。見よう見まねで曲を真似したり、それぐらいの程度でした。高校生になってからこっそりリリック（歌詞）を書くようになったんです。

こっちのけんと：それはアツい！

#KTCHAN：そのときに語尾が無意識に韻を踏んでいて、「これってラップじゃね！」みたいな（笑）。それで意識し始めた感じです。

こっちのけんと：そこから「もしかしたら得意かも」みたいな感覚になったんですね。

#KTCHAN：高校3年生になり、コロナ禍だったのもあって、「何もしないまま“花のJK（女子高生）”が終わっちゃう！」「青春がないまま終わるのはヤバいわ!!」と思ったんです。そんなときに、たまたま見つけたのが高校生RAP選手権でした。ラッパーになりたい全国の高校生が集まって名を上げる大きな大会で、「これだったら思い出が作れるかも！」と思ったんですよ。

こっちのけんと：マジっすか!?

#KTCHAN：まったくやったことがなかったんですけど、予選会の2週間前からフリースタイルの練習を始めました（笑）。

こっちのけんと：そんな夏休みの宿題みたいな感じで（笑）。

#KTCHAN：そうです。テスト期間直前に勉強を追い込むような感じでやりました（笑）。

◆ラップバトルで意識したのは“自分らしさ”

こっちのけんと：ちなみに、バトルの練習ってどうやるんですか？

#KTCHAN：ひたすらフリースタイルです。ビートに乗せて今日あったことをしゃべるんですけど、1日中、風呂のなかでもずっとフロー（歌い回し）していました（笑）。

こっちのけんと：うまいこと言ったな（笑）。

#KTCHAN：マスクをしていたので、学校のなかでも小さい声で練習していました。

こっちのけんと：すごいなあ。そのラップ選手権ではうまくいきました？

#KTCHAN：最初は何がなんだかよくわからなくて、急に1,000人ぐらいの前で……（笑）。

こっちのけんと：そんなにいるの!?

#KTCHAN：そうです。会場が（東京・渋谷にあるライブハウス）Spotify O-EASTだったんですよ（笑）。制服を着てポニーテールで出ました。相手は女の子で、袖で手をポキポキ鳴らしながら「今にも噛みつくぞ」みたいな顔をしていて、お客さんも「ウェーイ！」って感じで超盛り上がってました。

こっちのけんと：そうですよねえ。

#KTCHAN：「この異世界だったら何でもできる！」って気持ちになってきちゃって、それでやりきった感じです。そのあと、どんな反応だったんだろうとX（旧Twitter）をエゴサしたら、「急上昇」って感じで「KT」が出てきてので、「爪痕残せたんじゃね？」って思ったんですよ。

こっちのけんと：そこで知るんだ！

#KTCHAN：それからいろんなMCバトルやライブに呼んでもらうようになって、現在に至ります。

こっちのけんと：すごいですね！ ラップバトルに挑むにあたって、「優勝するぞ！」みたいな意思はあったんですか？

#KTCHAN：私は人と競うより、自分らしさをいかに貫けるか、っていう感じです。もちろん勝ちたい気持ちはありますけど、マイベストを尽くして過去の自分を更新することを一番大事にしています。

こっちのけんと：すごいですね。ラップもですけど、HIPHOPの世界に入るきっかけになったのがこの年だと思うんですけど、HIPHOPってどうですか？

#KTCHAN：最初はジャラジャラした格好をした怖そうなおじさんがラップして、ディスり合っている、みたいな怖いイメージがあったんです。だけど、実際は楽屋でも「#KTCHAN元気？」って声をかけてもらえる、すごく温かい世界で。HIPHOPって自分の内面や弱みを武器に進む文化でもあるし、根本的に優しくて温かい世界だなって思います。

