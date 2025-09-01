新しい学校のリーダーズMIZYU「バタフライ合格して辞めました」“泳ぎ”に自信がある!?

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。8月26日（火）の放送では、“夏”に関するお題で4人のなかで誰が一番“Superhuman”なのかを決めていくコーナーを実施しました。SUZUKA：ラジオネーム「くるみ」さんからいただきました！ 「一番泳ぎが得意なメンバーは誰ですか？」MIZYU：えー、みんなで泳いだことってないね。あ、でもアメリカ一緒に住んでたときに、プール付きのすごいリゾートみたいな家住んでた時期が一瞬あって。そのとき、みんなでプール入ったね。SUZUKA：でも全然泳いでなかったな、私。KANON：RINちゃんではない。MIZYU：RINはなんか、ギリギリ平泳ぎ。SUZUKA：カエル泳ぎ。上半身は浮き輪に揺られて、足だけプカーって。スイングスイングして。MIZYU：本気で泳いだら、みんなどんな感じ？RIN：SUZUKAじゃない？SUZUKA：けっこうわし自信あるかも。一時期、お父さんと毎週のようにプール行ってたんよ。んで、学校で「平泳ぎ習います」っていう前の2週間前に、お父さんから習うっていうルーティーンやって、「お前が見本になるようにしなさい」っていう。KANON：えー、すごい！ 私も水泳通ってた！MIZYU：私も水泳通ってた！SUZUKA：通ってた!? 通ってる人にはちょっと負けるわ。MIZYU：小４で辞めましたが……。KANON：私も早かったかも、辞めるの。MIZYU：バタフライ合格して辞めました。RIN：合格したのすごくない？SUZUKA：待って、バタフライはできひんかった。KANON：MIZYUにしよう！SUZUKA：MIZYUやね！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info