“夏の匂い”といえば…「夕立」or「蚊取り線香」どっちだと思う？ アンケート結果発表

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。今回のテーマは「夏の匂いといえば……夕立の匂い or 蚊取り線香の匂い？ どっち!?」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）のトークもご紹介します。アンジー教頭：夕立の匂い分かる？ すぐ思い浮かぶ？こもり校長：分かるよ。カエルの皮膚みたいな匂いでしょ。アンジー教頭：いや、そっちのほうが思い浮かばないよ（笑）!! カエルの皮膚って結構甘い匂いするんだよ。こもり校長：……えっ？アンジー教頭：いま私、なんかヤバいこと言った？こもり校長：俺は夕立の匂いにしとこうかな。アンジー教頭：私は蚊取り線香！ うちはもう全部のベランダで焚いてるからさ。四方八方から匂ってくるの。●夕立の匂い 44.4％●蚊取り線香の匂い 55.6％投票理由には「お盆の期間に行くおばあちゃんの家を思い出すから」（蚊取り線香派）、「雨特有の湿った匂いがちょっと好き」（夕立派）といった声が寄せられました。――あなたにとって“夏の匂い”といえば、どちらですか？＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info