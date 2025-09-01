片寄涼太「『まとめないでください、自分でやるんで』と言って…」花束を自作したことがある!?

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。今回のテーマは「花束を作るときの花は…自分で選びたい or お店にお任せ？ どっち!?」。この日は、初のソロアルバム『Bouquet』（8月6日リリース）を発表したGENERATIONSの片寄涼太先生が登場。アンケート結果とともに、パーソナリティのこもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、片寄先生のトークを紹介します。片寄：俺、自分で花束作ったことあるよ。「まとめないでください、自分でやるんで」と言って、花だけ買ったことがある。1個レベル高いでしょ（笑）。アンジー教頭：うわ、すごい！こもり校長：マジ!? 自分でまとめる派？片寄：やったことあるけど、（このアンケートの選択肢だと）やっぱり自分で選びたいかな。でも、「こういうのもあったほうがいいですよ」とか「この色とこの色合わないですよ」とか、アドバイスは欲しいよね？こもり校長：いや、それは大丈夫です。アンジー教頭：いいんだ、そこ（笑）。徹底してる！●自分で選びたい 54.3％●お店にお任せ 45.7％――あなたは花束を作るとき、“自分で選ぶ”派ですか？ “お任せ”派ですか？＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info