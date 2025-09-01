レヴァークーゼンは9月1日、今夏に就任したエリック・テン・ハフ監督の解任を発表した。

現在55歳のテン・ハフ氏は、これまでにバイエルンのセカンドチームやユトレヒトなどで監督を務めており、2017年12月にアヤックスの監督に就任。。4年半で合計6つのタイトルをもたらしたほか、2018－19シーズンのCLではレアル・マドリードやユヴェントスを破り、準決勝まで駒を進めた。2022年夏にはマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任し、初年度にいきなりカラバオ・カップを制覇したものの、プレミアリーグでは不安定な戦いが続き、昨年10月に解任が決まっていた。

以降はフリーの状態が続いていたものの、今夏にはレヴァークーゼンの監督に就任。2023－24シーズンにクラブ史上初のブンデスリーガ制覇＆リーグ初の無敗優勝を成し遂げたレヴァークーゼンは、今夏に開催されたFIFAクラブワールドカップ2025の前に、シャビ・アロンソ監督をレアル・マドリードへ送り出しており、“後任”として迎え入れられたのがテン・ハフ氏だった。

公式戦の初陣となった8月15日のDFBポカール1回戦では4部のゾネンホフ・グロースアスパッハを4－0で破ったものの、23日のブンデスリーガ開幕戦で日本代表DF町田浩樹が先発出場していたホッフェンハイムに1－2と逆転負けを喫すると、続く30日の第2節では、同DF菅原由勢を擁するブレーメンと3－3のドロー。ブレーメン戦は一時3－1とリードしながら、退場者を出した相手に2点差を追い付かれる結末で、ブンデスリーガ開幕から2試合を終えて未勝利が続いていた。

このような結果を受けて、シーズン開幕直後にもかかわらず、レヴァークーゼンはテン・ハフ監督の解任を決定。就任時、契約期間は2027年6月30日までの約2年間だと伝えられていたが、テン・ハフ体制はブンデスリーガ開幕から2週間に満たずに終焉を迎えた。

シモン・ロルフェスSD（スポーツディレクター）とフェルナンド・カロCEO（最高経営責任者）は、それぞれ次のような言葉で、解任の理由を説明した。

「この決定は、我々にとって容易なものではなかった。誰もこの措置を望んだわけではない。しかしながら、ここ数週間を見て、この体制では、新しく成功するチームを構築することは不可能であると判断した。我々は現在のチームの質を確信しており、新たな体制で、次の発展に向けて全力を尽くす」（ロルフェスSD）

「シーズン序盤での監督解任は痛ましい決断だが、我々としては必要な措置だった。今シーズンも、開幕前に設定した目標を達成することを目指している。そのためには、あらゆるレベル、そして指導の分野全体において、最善の条件を整える必要がある。今は、これらの条件を再び完璧に整理し、活用することが重要だ」（カロCEO）

なお、今回の決断は経営陣の勧告に基づき、クラブの監査委員会が承認した決定であることが明かされている。後任が決まるまでの期間は、暫定的にコーチングスタッフ陣が指揮を執ることとなる。

【ハイライト動画】レヴァークーゼン、10人のブレーメンに追いつかれる