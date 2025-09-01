山下達郎、ZONE、フジファブリック、Mrs. GREEN APPLE、森山直太朗、ミスチル…“夏の終わり”に聴きたい！「エンドサマーソング」TOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

8月31日（日）の放送では、「8月31日に聴きたい！ エンドサマーソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「8月31日に聴きたい！ エンドサマーソングTOP10」

・1位：山下達郎「さよなら夏の日」

・2位：ももいろクローバーZ「ワニとシャンプー -ZZ ver.-」

・3位：ZONE「secret base ～君がくれたもの～」

・4位：フジファブリック「若者のすべて」

・5位：森山直太朗「夏の終わり」

・6位：Mrs. GREEN APPLE「点描の唄 feat.井上苑子」

・7位：井上陽水・安全地帯「夏の終りのハーモニー」

・8位：ケツメイシ「夏の思い出」

・9位：家入レオ「君がくれた夏」

・10位：Mr.Children「君がいた夏」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「8月31日に聴きたい！ エンドサマーソングTOP10」は、ももいろクローバーZが約3年ぶりに開催した夏ライブ「ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム」でも披露され大盛況だった、夏休みの宿題が終わらない焦りを楽しいサンバ調のサウンドで叫ぶ、ももいろクローバーZ「ワニとシャンプー -ZZ ver.-」と、雨の情景に、大人になっていくノスタルジーな気持ちを見事にサウンドとして具現化した山下達郎さんの「さよなら夏の日」が、3位以下を大きく離しワンツーフィニッシュという結果となりました。

ランクインした10曲はすべて、短編映画を観ているような、夏の出来事や感情の移り変わりを丁寧に描く曲。まだまだ暑い日が続く今年の夏を、せつなさを感じるメロディーとセンチメンタルな歌詞で涼しい気分にしてくれるTOP10となりました。

次回9月7日（日）の放送では、カラーシリーズ第9弾「黒ソングTOP10」をテーマにランキングを発表予定です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/