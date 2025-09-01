大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、数か月以上の長期離脱を強いられている選手がいる。若手右腕のカイル・ハート投手は昨季途中から現在に至るまで離脱が続いているが、復帰への兆しがようやく見え始めたようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

現在27歳のハートはメジャー2年目の昨季4月に右肩痛で離脱すると、同年7月には右肘のトミー・ジョン手術を受けることに。その後の回復次第では2026年まで復帰できない可能性も指摘されていた。

同メディアは「ハートは先週土曜日にドジャースタジアムに戻り、ダルトン・ラッシング捕手、ジャスティン・ディーン外野手、トミー・エドマン外野手らを相手に2イニングの実戦打撃練習を行った。トミー・ジョン手術からの復帰を目指すハートにとって、これはまたしても明るい材料となった。今週火曜日には3Aでのリハビリ任務が始まる予定だ」と言及。

続けて、「怪我からの回復のタイムラインを考えると、今年中の登板は疑問視されていたが、ハートはそうは考えていない 」としつつ、「今年の目標は常に登板することだったが、チームの必要に応じて対応する。ただ、選択肢の一つではありたい。それが私の目標だった。厳しい道のりだが、マウンドに戻って打者と対戦し、その後3Aで登板できるのは本当にやりがいがある」というハートのコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】