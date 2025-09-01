Mrs. GREEN APPLE、HANA、Number_i、藤井風…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月30日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。8月30日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（8月30日（土）付）を発表しました。初登場！ 同曲は9月5日（金）にリリースされるサードアルバム『Prema』の先行曲、第2弾として8月1日（金）に配信リリースされました。先週の4位から5ランクダウン↓ 同曲は、9月19日（金）から全国公開される劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌です。先週と変わらず第8位。ヨルシカは2020年に発表したアルバム『盗作』の初回限定版（改訂版）を8月27日（水）に再販売。さらに、2021年におこなわれた『LIVE TOUR 2021「盗作」』の再演公演となる『ヨルシカ LIVE TOUR 2025「盗作 再演」』が9月6日（土）の兵庫県神戸市・GLION ARENA KOBEを皮切りに開催されます。先週9位から2ランクアップ↑ 今週はゲストパートにELLEGARDEN細美武士（ほそみ・たけし）さんが登場！ 8月10日（日）に配信リリースされた同曲のお話などを伺いました。先週2位から4ランクダウン↓ Number_i のYouTubeチャンネルで公開されたミュージックビデオは、2,100万回再生を突破しています（※9月1日時点）。ランキング圏外から再登場！ 沖縄尚学高校の優勝で幕を閉じた「第107回全国高校野球選手権大会」の「2025夏の高校野球応援ソング/『熱闘甲子園』テーマソング」で、TikTokの総再生数は1億回を突破しています。先週の3位から1ランクダウン↓ HANA はこの曲で女性グループ史上初となるストリーミングランキング6週連続1位を達成！ さらに、ビジネス誌「Forbes JAPAN」誌が発表する世界を変える30歳未満30組「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」にも選出されました。先週の7位から4ランクアップ↑ Saucy Dogは、2026年1月4日（日）にバンド初のドーム公演「Saucy Dog DOME LIVE 2026」を京セラドーム大阪で開催。バンド結成の地である大阪で、自身最大規模のワンマンライブがおこなわれます。ランキング圏外から再登場！ アニメ「ダンダダン」第2期オープニングテーマ。国内外で注目を集め、ミュージックビデオは1,600万回再生を突破し、SNS総再生回数は2億回超えを記録しています！そして、今週の第1位は……？2週連続で1位！ 8月11日（月・祝）に配信リリースされた楽曲で、「キリン 午後の紅茶」のCMソングに起用されています。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ