Reimsの記憶、ガレージの時間（その4）｜ ランスに息づくシトロエンAMI 6の血統

個人的に気になっていたAMI 6をようやく撮影できた。ヴァンセンヌ旧車会にも「見つけて」と声をかけていたが、上がってくるのはAMI 8ばかり。今回ランスを訪ねるにあたりドミニクに話すと、彼女がAMI 6のオーナーに連絡を取ってくれ、念願が叶った。あの”とろけるような”独特の造形こそAMIの魅力だ。

【画像】エクステリアもインテリアもユニークすぎる！シトロエンAMI 6のディテール（写真26点）

今回の撮影に快く協力してくれたのは、18歳の若きオーナー、オレリアン・ライモンディ。18歳でAMIを選ぶとは渋い。話は祖父の代までさかのぼる。祖父は根っからのシトロエン党で、その頃にAMI 6を所有していたという。その記憶を受け継いで、3年前に父親がこの個体を手に入れ、今はオレリアンが日常の相棒にしている。父のガレージには2CV、DS、CX……シトロエンがずらり。オレリアン自身もメカニックとして働き、スパナの似合う一家だ。

AMI 6とは

1961年登場。2CV系のプラットフォームを上級化し、フラミニオ・ベルトーニが手がけた造形は量産車離れしている。とくに逆スラントのリアウインドウ（通称Zバック）は名刺代わりだ。雨滴や埃が付きにくく、室内高とトランクリッド長を稼ぐ合理のデザイン。フロントは矩形ヘッドライトに”口ひげ（moustache）グリル”。ルーフはFRP製で軽量、重心を下げる。メカは空冷フラット2 602cc、コラム操作の4速MT、FF。足まわりは有名な前後連結ばねの長ストロークで、前ブレーキはインボードドラム。総じて、2CVの愛嬌に”都市の装い”を加えたのがAMI 6だ。

この個体

彼のAMI 6は可能な限りオリジナル指向。元色は白だったが、以前のオーナーの奥さまが色に馴染めず「車を替えるか、色を替えるか」の家庭会議の末、30年前に現在の色へリペイントされたという。ボンネットの開閉音、ドアの軽い閉まり方、内装の素材感に時代の空気が残る。

走行シーンで一つ気づいた。ブレーキを踏むとテールが点灯→減速とともに光量が落ち、最後は片側だけに。伝えるとオレリアンは「オリジナルの6Vだからね」と笑う。確かに6V発電はアイドル回転域で余裕が少ない。端子とアースの清掃、バルブの健全性、レギュレータの点検あたりが要所だろう。本人も「いずれは対策を」と前向きだ。

走り—猫足の”上品な船”

発進はチョークを少し引き、602ccの空冷フラットツインが軽く目を覚ます。1→2→3と長めのレバーを押し引きするシトロエンの作法。石畳でも角が立たないのがまず印象的で、郊外の波打つ路面では船のように外へたわむ独特のロールが顔を出す。オレリアンはそれを楽しむように、ステアを素早く切って見せる。インボードドラムで軽いバネ下、しなやかなサス筒——この”魔法のジオメトリー”は荒れた道ほど腕を見せる。最高速の話をする車ではない。3速で流れに乗せ、4速で息を整える。それで十分に気持ちいい。

室内は想像以上に広い。大柄なオレリアンと僕が肩を並べても、圧迫感がない。2CVより上等な内装は手触りが柔らかく、視界は明るい。Aピラー越しに見える角目の端正さと、外から覗くZバックの不思議な陰影——”機能を美に変換する”ベルトーニの解が、ここでも効いている。

余情

親子三代に渡って受け継がれてきたAMI 6とシトロエン。見せてもらった写真には、家族のガレージにシトロエンが並ぶ光景が収まっていた。次回はぜひ、そのガレージで一家のシトロエン列伝を取材したい。

パリとは違うランスの車趣味に触れられた、豊かな時間だった。そして私はますますAMI 6に惹かれている。角目とZバック、602ccの鼓動——静かな田舎道ほど、こんな車は冴えるのだ。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI