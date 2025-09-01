勝ち頭になることも…？年間10勝以上したリリーフ投手（1）絶対的守護神だ…

プロ野球において、リリーフ投手は「勝利の方程式」を担う重要な存在であり、成績上の勝敗は付きにくいポジションだ。しかし、近年では珍しいケースであるが、彼らが2桁勝利を挙げることもある。今回は、リリーフとしてチームに貢献し、先発投手顔負けの勝ち星を積み上げた剛腕たちを紹介する。（文・シモ）

佐々木主浩

投打：右投右打

身長／体重：190cm／98kg

生年月日：1968年2月22日

経歴：東北高 - 東北福祉大

ドラフト：1989年ドラフト1位

150キロを超える速球と落差のあるフォークが特徴のハマの大魔神・佐々木主浩。1995年から、32セーブ、25セーブ、38セーブ、45セーブと4年連続でリーグ最多セーブに輝いた。

この成績から、「佐々木といえば最多セーブ」のイメージが強いだろう。しかし、横浜DeNAベイスターズの前身・横浜大洋ホエールズ時代の1992年には、抑えとして12個の勝ち星を重ねている。

当時の抑えは「1回限定」の登板ではなく、場合によっては同点の場面から2回、3回と登板してそのまま勝ちを呼び込むシチュエーションが幾度かあった。

そのため、重要な場面で投げる佐々木に多くの勝ちが付いたのである。とはいえ、抑えで12個もの勝ち星を挙げているのは、目を見張るものがある。

1992年の登板数に目を向けると、シーズン131試合で佐々木が登板した試合は53試合。投球回数は、87回3/2である。

当時のリーグ規定投球回数は、130イニング。そのうちの約7割を、佐々木が抑えとして投げた計算になる。

ちなみに、当時の横浜には抑えの佐々木の前に中継ぎエース・盛田幸妃が君臨。同年の盛田も、中継ぎだけで14勝を挙げている。

佐々木の12勝と併せると、1992年の横浜の勝利数・61勝のうちの約4割を2人で稼いでしまったのだから、驚くべきことである。

