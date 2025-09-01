お互いの素顔を知らない高校3年間…新世代ラッパー#KTCHAN「卒業まで同じクラスの人の顔がわからないこともありました」コロナ禍の高校生活を振り返る

こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間（THE MOMENT）」を探ります。

8月15日（金）と22日（金）の放送では、ラッパー／アーティストの#KTCHAN（ケイティーちゃん）がゲストに登場。ここでは、15日の放送の模様をお届けします。コロナ禍だった学生時代などについて語ってくれました。

2004年生まれ、神奈川県横浜市出身の#KTCHAN。2022年、「高校生RAP選手権」でフリースタイルRAPデビュー。一気に注目を集め、2023年には「Yahoo!検索大賞2023」ネクストブレイク部門に選出。2024年には「戦極MCBATTLE」女性初のBEST4進出。自身初のワンマンライブを20歳の誕生日に開催。2025年1月には、シングル「距離ガール」でメジャーデビュー。4月には初の東名阪ツアー「#KTCHAN LIVEHOUSE TOUR ”ワンチャン”」を完遂。現在注目の次世代アーティストです。

◆高校生時代にコロナ禍を経験

こっちのけんと：この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを伺っていきます。#KTCHANの1つ目のモーメントは？

#KTCHAN：「2020年 コロナ禍の高校生活で性格がガラッと変わった」です！

こっちのけんと：2020年に高校生！ ちなみに今はおいくつですか？

#KTCHAN：今20歳です。今年21歳になります。

こっちのけんと：しっかりしている～！ 高校何年生の頃ですか？

#KTCHAN：高校1年生～高校3年生までがコロナ禍真っ只中でした。

こっちのけんと：（高校3年間コロナ禍ということですが当時）どのような状況でした？登校はしていましたか？

#KTCHAN：偶数の出席番号の人が登校して、次の日は奇数登校とかがありました。

こっちのけんと：そうなんですか！

#KTCHAN：一番ひどいなと思ったことがあったのは体育祭。種目名が「ソーシャルディスタンス」でした（笑）。2本の棒を2人で持ってボールを挟み、距離を保ちながらゴールするという（笑）。

こっちのけんと：一応運動ではあるんですね（笑）。奇数と偶数でわかれるとなると、もう1つのグループとは会わないということですか？

#KTCHAN：偶数の人たちばっかりで仲良くなっちゃったりすることはありました。あと、マスクをずっとつけているので、卒業まで同じクラスの人の顔がわからないこともありました。

こっちのけんと：マジですか！ じゃあ、偶然街中で同級生と会っても気付かない可能性がある？

#KTCHAN：はい。同じクラスなのに名前も出てこないくらいの人もいました。

こっちのけんと：ちなみに、それまでは性格はどんな感じだったんですか？ 今だいぶ明るいです。

#KTCHAN：って思うじゃないですか？ 一見、“陽キャ”（陽気なキャラクター）だけど、実は1人だと……。

こっちのけんと：わかります。アーティストってそういう部分がありますよね。

#KTCHAN：1人だと、ガチ“陰キャ”（陰気なキャラクター）みたいな感じです（笑）。コロナ禍の高校生活のなか、1人で過ごすことが増えて、性格がだんだんと変わりました。

こっちのけんと：暗くなっていった感じですか？

#KTCHAN：そうですね。要素が増えた感じなので、「陽キャ」兼「陰キャ」みたいな感じです（笑）。

こっちのけんと：なるほど（笑）。それまでの友達との反応は変わりました？

#KTCHAN：仲のいい友達は「性格変わったよね」と前向きに捉えてくれて、ずっとそばにいてくれました。「もともとおしゃべりだったけど、内面のことを考えるようになったんだね」って。

こっちのけんと：成長と捉えてくれたんですね。優しい！ 考える時間も増えますし、友達とのコミュニケーションも難しいですし、そうなりますよね。高校の仲のいい人とは連絡はできていたんですか？

#KTCHAN：そうですね。でも私は友達が本当に少なくて（笑）。

こっちのけんと：めっちゃ笑顔（笑）。僕もめっちゃいないです（笑）。

#KTCHAN：LINEの友達はつい最近まで10人くらいしかいませんでした。

こっちのけんと：それはすごいですね！

#KTCHAN：お仕事をしていくなかでお友達づくりを頑張って、今やっと20人くらいまで増えました！

こっちのけんと：いいですね！

#KTCHAN：ぜひ、お友達になってください！

こっちのけんと：ぜひ！

