今日の運勢占い9月2日（火）12星座占いランキング第1位は乙女座（おとめ座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年9月2日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月2日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？新しい知識や経験に出会うことで、将来へとつながる大切な気づきを得られる1日になりそうです。焦らず、今の自分にできる小さな努力を積み重ねることが大切です。まだ実力が追い付いていないことに対しても、真剣に取り組むことで大きな成果を得られるでしょう。人との出会いや偶然の出来事のなかにも成長がありそうです。これまで積み重ねてきた努力が実を結び、充実感や達成感を味わえる瞬間が訪れるでしょう。人間関係では温かな交流が増え、相手からの優しさや思いやりに心が満たされそうです。また、自分自身の願望も流れが整いつつあります。感謝の気持ちを持って1日を過ごすと叶いやすくなります。金銭面や仕事、学びなど具体的な成果につながる芽が出やすい1日です。小さな種を蒔くような行動が、後に大きな実りへと育っていくでしょう。誠実さと堅実さを大切にすることで運が安定し、信頼や評価も得られやすくなります。夢や希望が大きく膨らみ、さまざまな選択肢が目の前に現れるでしょう。そのなかには未来を輝かせるチャンスが隠されており、心の声を大切にすれば最も自分にふさわしい道を見つけられるでしょう。理想を描く力が現実を動かすエネルギーとなり、思い描いた未来へ近づく一歩を踏み出せる日となりそうです。懐かしい思い出や古い関係に縛られるのではなく、今ここからの未来に目を向けることで運が開けていきます。昔の経験は大切な学びとして心に残しつつも、それを手放すことで新しい出会いやチャンスが舞い込みやすくなります。現在の自分の成長に焦点を当てることで前向きな流れが広がっていくでしょう。周囲と争うより協調を選ぶことで、サポートが得られやすくなります。新しい気づきもあるでしょう。立場を守るために孤独に頑張る必要はなく、信頼できる人と手を取り合うことで安心感や余裕が生まれるはず。柔軟に構え、自分らしさを大切にすれば自然と運が開けていきます。周囲と足並みが揃わなくても、それは自分らしさを活かすサイン。小さな工夫や努力が、やがて独自の評価や成果につながるでしょう。今は自分の基盤を固め直すことで未来の大きな成長が待っています。周囲の状況を冷静に観察し、柔軟に動くことで本来の力を発揮できるでしょう。正面からぶつかるよりも、独自の発想を大切にして工夫すると成果が得られやすいでしょう。小さな工夫が大きな前進へとつながり、自分の可能性を広げる一歩となります。視点の切り替えによって新しい気づきを得られる日です。思うように進まない状況でも、立ち止まって現状を受け入れることで見えなかった可能性が開けてくるでしょう。自己犠牲だと感じていたことがあったとしても、それは後に大きな成長や転機につながるでしょう。心のバランスを保ちながら冷静に選択することが求められる日です。決断を迫られて迷いが生じても、直感と理性の両方を大切にすれば正しい道が見えてきます。焦らず状況を整理し、心を落ち着けて判断することで新しい流れが訪れるでしょう。抱えてきた重荷や責任を手放し、軽やかさを取り戻せます。無理に背負い続ける必要はなく、周囲に助けを求めたり優先順位を整理したりすることで、心も体も楽になっていきそうです。力を抜くことで新しい発想や自由な行動が生まれ、停滞していた流れも自然と動き出すでしょう。感情が揺れやすく相手の気持ちに敏感になりそうですが、これは自分の心を整えるチャンスでもあります。相手に左右されるのではなく、自分の心に寄り添うことで安心感を取り戻せるでしょう。無理に優しさを注ぐより、自分を満たす時間を大切にすることで直感力や魅力が自然と高まり、良い流れへつながります。冷静さと優しさのバランスが取れ、周囲からの信頼を得られる兆し。自分自身も安心感を得られるでしょう。感情に振り回されず穏やかに対応することで、人間関係がスムーズに進みやすくなります。寛大な心を持ち、人を受け入れる姿勢が幸運を呼び込み、あなた自身の魅力を一層引き立ててくれるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。