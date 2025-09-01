ロッテ、コラボメニュー企画「PLAYERS COLLAB MENU 2025」の第四弾を発表…

千葉ロッテマリーンズは1日、監督、コーチ、選手を対象とした「PLAYERS COLLAB MENU 2025」の第四弾を9月8日(月)オリックス戦(ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始)より順次販売すると発表した。。

第四弾のメニューでは、新たに3品が登場。今回、初登場した木村優人投手の「きむの大好きはんば～ぐBOX」は木村投手自身で商品名を考案し、好物であるハンバーグに大葉とおろしソースをかけ、さっぱりと仕上げている。

現在「PLAYERS COLLAB MENU 2025」は、第一弾から第四弾まで計164商品を球場で販売中。

＜木村優人投手 コメント＞「いつかは作ってほしいと思っていた、“PLAYERS COLLAB MENU”をこんなにも早い段階で作って頂けてとても嬉しいです。実際に試食をしましたが、スタジアムグルメとは思えないくらい美味しくて箸が止まりませんでした！ぜひ球場に来て食べてください！」

＜「PLAYERS COLLAB MENU 2025」 第四弾 商品詳細＞

・きむの大好きはんば～ぐBOX (フロア2 204通路付近 Bistro 0)：1,400円

・晴也の塩だれ天丼(フロア4 404 405通路間 フードショップ志ん橋)：1,300円

・来翔の鶏たま冷やし中華 (フロア2 Cゲート横 千葉つくたべキッチン)：1,000円

※「PLAYERS COLLAB MENU2025」の詳細は球団公式ホームページにて

【関連記事】

【了】