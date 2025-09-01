東京ヤクルトスワローズ・下川隼佑を登録抹消　31日の広島戦でプロ初勝利…

1日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは下川隼佑を抹消した。

31日の広島東洋カープ戦で先発した下川は、5回を投げ8安打3失点の投球内容でプロ初勝利を手にした。

下川は昨季、オイシックス新潟アルビレックスBCに所属して40試合に登板。緩急を活かした投球でイースタン・リーグトップとなる102三振をマークし、最多奪三振のタイトルを獲得した下手投げ右腕だ。

このまま成長を続け、投球術や精度を磨いていきたい。

