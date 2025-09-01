大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、8月は14勝13敗とほとんど貯金を積み重ねることができなかった。同月終了時点では地区首位に立っているが、デーブ・ロバーツ監督は選手たちの働きに満足いっていないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督はチームが再び、球界の王者としての風格を取り戻す必要があると語った」としつつ、「選手は自分たちがどんな状況にあるのかを理解しているはずだ。私がわざわざそれを示さなくても、彼らがそのチャンスを掴み、走り抜けることを期待している。これは我々に与えられた素晴らしいチャンスであり、それを受け入れなければならない。出場したいという気持ちで臨み、競い合うことを楽しまなければならない。ここ数試合はまるで別人のようになってしまったような瞬間もあった。まだ良い位置にいるが、もっと良いプレーをしなければならない」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「ファングラフスは残り26試合で、ドジャースが球界最強チームになると予想している。ドジャースは16勝10敗、2位のサンディエゴ・パドレスは14勝12敗と予想されている」と記している。

ドジャースは日本時間1日の試合に勝利し9月は白星スタートとなったが、ここから8月の不調を取り戻すような戦いを見せることはできるだろうか。

