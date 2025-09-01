元プロ野球選手の飯田哲也氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で8月27日に公開された動画「止まらないノムさん話! 怒られるタイプと怒られないタイプがいた!? 『監督で見たい人』は〇〇!!」に出演。石井一久氏について語った。

飯田哲也氏 =BS10提供

「オーラがあった後輩」

「オーラがあった後輩」として、石井氏の名前を挙げた飯田氏は、「(石井が)新人のとき、キャッチボールを見て、こいつはすごいなと思ったんですよ」と回想。上田まりえが「何が違ったんですか?」と尋ねると、飯田氏は「キャッチボールの角度というか、スピードというかね。違う! と思って。(先輩たちが)ざわざわとなるくらい」と説明した。

また、笘篠賢治氏が「(新人の石井が)オープン戦で西武と対戦したときに、秋山、清原、デストラーデが前に飛ばへんかった。こいつすごいわ! と思いましたもん」と改めて目を丸くすると、飯田氏も「新人で日本シリーズも投げたんですよね」と振り返っていた。